Em turnê, Orquestra se apresenta gratuitamente na cidade de Caçu

A classificação é livre e os ingressos reservados pela internet.

Nesta sexta-feira (30 de agosto), Caçu, interior de Goiás, será a segunda cidade a receber o projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal – Turnê CTG Brasil”. A apresentação será realizada às 19h30 no Centro Cultural Rozenda Cândida Guimarães, localizado na Rua Neca Borges, n.º 1292.

A turnê está percorrendo três estados brasileiros (São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás) com o objetivo de democratizar o acesso à música clássica. Algo que há muitos anos é o sonho do idealizador do projeto, o maestro Francis Vidal.

“Vim de origem humilde e por conhecer a realidade do nosso País, sempre tive esse sonho de trabalhar para popularizar a música clássica e mostrar que ela pode tocar a todos, independentemente da classe social. Poder contar com o apoio da CTG Brasil por meio da Lei Rouanet é fundamental para transformar esse sonho em realidade”, afirma o maestro.

Turnê - Após a recepção calorosa na cidade de Teodoro Sampaio (SP), onde os ingressos esgotaram rapidamente, o maestro Francis Vidal reforça a importância de garantir as reservas com antecedência. “Lá, os ingressos se esgotaram rapidamente, o que nos mostra que há uma grande aceitação das pessoas. Por isso, recomendamos que as pessoas reservem seus ingressos com antecedência para não perderem a oportunidade de participar”.

O público poderá apreciar um repertório que inclui obras de grandes compositores mundiais como Mozart e Vivaldi. Isso porque ao invés de apostar em um repertório popular, a orquestra traz a raiz da música clássica, proporcionando ao público a experiência semelhante à vivida em uma sala de concerto.

O projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal – Turnê CTG Brasil” é viabilizado pela Lei Rouanet, com patrocínio da CTG Brasil. “Esse suporte é imprescindível, pois nosso grupo conta com 23 profissionais e envolve uma logística complexa com equipamentos e instrumentos. Além de levar a música clássica para três estados, o projeto promove a educação musical e o desenvolvimento social”, destaca o maestro.

A importância da cultura como ferramenta de transformação é ressaltada por Andréia Gama, do setor de Sustentabilidade da CTG Brasil. “As pessoas são a nossa energia, e este projeto contribui para o desenvolvimento humano nos territórios onde a companhia está presente. Ele promove a democratização do acesso às expressões culturais para públicos de diversas classes sociais e origens, além de fomentar a formação cultural. As ações culturais realizadas contribuem para o desenvolvimento local, deixando um legado duradouro nas comunidades.”

O projeto foi selecionado em edital de 2023 pela sua relevância cultural e pela proximidade das apresentações com as unidades de operação da CTG Brasil. “A escolha reforça o compromisso com a formação musical e a diversão do público”, completa Andréia.

Arte e inclusão - No palco, a orquestra contará com 13 músicos, incluindo o maestro e solista (violino) Francis David Vidal, além dos músicos Rene de Freitas, Carlos Eduardo, Emanuel dos Anjos, Luis Macedo, Wallacce Rodrigues e Lucas Melo (violinos), Irliane Pessoa e Thiago Ponce (violas), João Pedro Queiroz e Alexandre Souza (violoncelos), Giovana Contador (contrabaixo acústico) e Wellington de Lamare (piano).

O projeto também integra ações de sustentabilidade e inclusão social. Em cada cidade visitada, há o plantio de mudas de árvores e a presença da intérprete de libras, Eliana Branício, durante todas as apresentações, além de monitores para garantir acessibilidade a pessoas com necessidades especiais. “Se uma família com uma criança autista, por exemplo, deseja participar, mas tem receio do impacto do som, teremos monitores capacitados para acolher e cuidar da criança enquanto o responsável assiste ao concerto. O importante é proporcionar lazer com inclusão e acessibilidade para todos”, conclui o maestro.

Além dos concertos, também vem sendo oferecidos masterclasses e ensaios abertos, ampliando o alcance da música erudita e incentivando a formação de novos músicos. Outras informações sobre o projeto acesse o Instagram: @francisdavid1.

Serviço:

Projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal – Turnê CTG Brasil”

Data: 23 de agosto (sexta-feira)

Horário: às 19h30

Local: Centro Cultural Rozenda Cândida Guimarães

Endereço: Rua Neca Borges, n.º 1292 – Caçu, Goiás.

Entrada gratuita/classificação livre