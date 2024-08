Petroleiro demitido injustamente é readmitido, três anos depois

Rio de Janeiro, agosto de 2024 – Demitido em junho de 2021 por justa causa por distribuir cestas básicas a famílias carentes abrigadas em terreno da Petrobrás em Itaguaí (RJ), o petroleiro Alessandro Trindade foi readmitido pela Petrobrás nesta terça-feira, 27, num ato de reparação à injustiça cometida pelo governo passado, em pleno período da pandemia da Covid 19. Foram mais de três anos de luta da Federação Única dos Petroleiros (FUP), do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), para que ele voltasse a fazer parte do quadro de funcionários da estatal.

Em sua conta na rede social, Trindade, já com o característico uniforme de trabalho da empresa, agradeceu à categoria petroleira por lutar pelo seu retorno. “A minha categoria nunca me abandonou, são 3 anos e 4 meses fora dos quadros da Petrobrás”. O Sindipetro-NF continuou pagando o salário do dirigente durante todo o período que esteve desempregado. “O sindicato custeou meu salário, ajudando a manter minha família, plano de saúde e escola dos meus filhos”, disse emocionado no vídeo.

Em julho de 2021, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) solicitou a reintegração de Trindade, recomendando que o então presidente da República, a Petrobrás e suas subsidiárias respeitassem o direito e a liberdade sindical dos trabalhadores. A decisão se baseou em convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tem por base princípios da liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização. Mesmo tendo sido uma vitória importante, a Petrobrás, na época, não acatou o pedido do Conselho.

Alessandro está há 20 anos na Petrobrás, é técnico de eletrônica e está lotado na Unidade Operacional Bacia de Campos (UO-BC).

