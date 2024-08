Em Goiânia, projeto “Pop-up em Cena” realiza aula-espetáculo, unindo teatro de animação e literatura

As produtoras Jambo&Jambú (GO) e YuriGami (SP) estão à frente do projeto “Pop-up em Cena”, uma parceria inédita que trouxe a Goiânia três laboratórios de criação para o teatro de formas animadas, além de uma residência artística que culminou na criação de uma AULA-ESPETÁCULO, que será apresentada na próxima sexta-feira, 30/08, 19h, na Oficina Cultural Geppetto, no Setor Pedro Ludovico. A encenação será seguida de conversa aberta com público. O evento tem entrada franca, mas convida o público a fazer a doação de leite e fraldas para a Ação Solidária do projeto Goiás Social. Este projeto foi contemplado pelo Edital de Ações Formativas em Goiás da Lei Federal Paulo Gustavo. A apresentação contará com acessibilidade em Libras.

Ao longo do mês de agosto, os participantes do projeto Pop-up em Cena participaram de três módulos de formação: Livros Pop-Ups na cena de Teatro de Animação, com orientação de Liana Yuri (SP); Corpo e voz na cena de Teatro de Animação, com orientação de Milton Aires (GO); e Escritas dramatúrgicas na cena de Teatro de Animação, com orientação de Daniel Viana (SP).

Nesta experiência os livros interativos, também conhecidos como Pop-up, se apresentaram como um dispositivo dramatúrgico, abrindo para possibilidades de jogos relacionais entre atores/atrizes, objetos de cena e o espaço, assim como a conexão com outras linguagens artísticas e as novas tecnologias. A apresentação terá essa perspectiva, de ampliação do olhar do público às possibilidades que os livros interativos abrem para a contação de histórias e fazer teatral.

Literatura e teatro expandindo seus limites através da formação de atores/criadores

Segundo seus realizadores, “POP-UP EM CENA” teve o propósito de formar novos atores/pesquisadores e criadores para a cena, com base no teatro de formas animadas e a literatura interativa, que pode ser encontrada nos livros do tipo Pop-up.

Sobre os artistas-orientadores

Liana Yuri: Nascida em Santo André-SP, descendente de Okinawanos, é artista plástica, design de engenheira de papel e atriz. Tem formação em Letras, Biblioteconomia e especialização em Engenharia de papel, com bolsa de estudos pelo edital de intercâmbio do Ministério da Cultura em 2015. Ganhou o prêmio de Menção Honrosa no projeto Pop-upAI do Moveable Book Society (EUA), em 2023. Faz parte do Núcleo de Livros de Artista e juntos realizam o projeto EMERGIR - Leituras expandidas com livros pop-ups para a pesquisa, difusão e incentivo com livros interativos. Realizou os projetos de Intervenções artísticas, projetos de design com engenharia de papel, criação e consultoria em trabalhos para diversos grupos teatrais. Faz parte do Grupo Sobrevento de Teatro como atriz, cenógrafa, aderecista e designer gráfica.

Milton Aires: Nascido em Belém do Pará, vive em Goiás desde 2014. É um ator de carreira e produtor cultural, licenciado em Dança pelo IFG. Atuante no Teatro desde 1999, no Audiovisual/Cinema desde 2004 e na dança desde 2008. Compõe a Coleção e/ou – Vol.3 de antologias poéticas da Nega Lilu Editora (2022). Autor da pesquisa “Cena-memória: poética de atuação de um ator dançarino” – projeto publicado pelo edital a_ponte: cena do teatro universitário do Itaú Cultural 2022. Ator nos filmes/séries/TV: “Guerreiros do Sol” Novela Globoplay (2025); “Ensaio House Of Fun”, curta (2022); “Amazônia Oculta”, Série de TV, Ep. Abissal (2021); “Curral de Peixe”, curta (2021); “Orla”, curta (2018); “Órfãos do Eldorado”, longa (2015); “Quando Ladram os Cães”, curta (2014); “Tambatajá de Marrí”, media (2013); “O Sol do Meio-Dia”, longa (2009) e “ARAGUAIA - A Conspiração do Silêncio”, longa (2004); entre outras obras teatrais e de dança. (Portfólio completo: linktr.ee/miltonaires ).

Daniel Viana: Nascido em Poços de Caldas (MG), vive em São Paulo, é poeta, ator, dramaturgo e arte-educador. Cursou Direção Teatral pela Escola Livre de Teatro de Santo André (ELT), graduado em Letras pelo Instituto Singularidades, atualmente é mestrando em Arte-Educação pelo Instituto de Artes da Unesp. Autor de livros de contos e poemas. Criador do projeto Guardanapos Poéticos que realiza intervenções com criação de poesia ao vivo em espaços urbanos. Dedica-se à pesquisa de temas relacionados à literatura e cidade. No teatro, trabalhou diretamente com grupos renomados, como Grupo Oficcina Multimédia, Grupo XIX de Teatro, Cia TuMateixa e Grupo Esparrama; nas funções de ator, assistente de direção e dramaturgista. Desde 2013 integra o elenco do Grupo Sobrevento, referência na linguagem do Teatro de Formas Animadas, exercendo as funções de ator-criador em 7 dos espetáculos de repertório do grupo. Seu trabalho com literatura foi adaptado para o teatro, audiovisual, circo e dança. Em 2015, foi considerado pelo Museu da Língua Portuguesa um dos poetas destaques da literatura contemporânea, tendo seu trabalho exposto na ocupação Poesia Agora.