Governo de Goiás investe R$ 796 mil em novos equipamentos para o Hospital Estadual de Jataí

“Sabemos que, com o auxílio do equipamento de vídeo, as cirurgias tornam-se minimamente invasivas, proporcionando uma melhor recuperação pós-operatória ao paciente”, explicou a coordenadora médica do hospital, Jordana Zangeroli.

O Governo de Goiás tem trabalhado para fortalecer a infraestrutura de saúde em todo o estado ao garantir que unidades hospitalares estejam equipadas com tecnologias avançadas. No Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ), foram adquiridas duas torres de videolaparoscopia, no valor de R$796 mil. Os equipamentos permitem a realização de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos mais precisos, proporcionando maior segurança e conforto aos pacientes.

Juliano Rocha, diretor-geral do HEJ, destacou a importância do investimento: "A aquisição desses equipamentos é um marco significativo para nossa unidade, pois daremos continuidade às cirurgias realizadas por vídeo, tanto cirurgias abdominais quanto cirurgias ortopédicas. Agradecemos ao governador pelo compromisso com a saúde da nossa região. Esse investimento reflete a prioridade do governo em regionalizar a saúde e levar serviços de alta qualidade para todas as regiões do estado".

As torres de videolaparoscopia são ferramentas essenciais para realizar procedimentos com mais segurança e conforto aos pacientes. De janeiro a julho de 2024, foram realizadas 390 cirurgias por vídeo na unidade estadual. “Sabemos que, com o auxílio do equipamento de vídeo, as cirurgias tornam-se minimamente invasivas, proporcionando uma melhor recuperação pós-operatória ao paciente”, explicou a coordenadora médica do hospital, Jordana Zangeroli.

Os colaboradores do HEJ já passaram por treinamento para utilizar os equipamentos, que em breve estarão disponíveis para os procedimentos.

Fonte: Assessoria de Comunicação do HEJ / Jackeline Arandas (64) 99323-9788