Período de gestação de fêmeas suínas é crítico e deve ser acompanhado de perto, segundo especialista 

Essencial para o aumento da população de leitões, o período reprodutivo das fêmeas suínas convive com mortes embrionárias e fetais. O cuidado deve ser intenso nesse período. “As causas dessas fatalidades que comprometem o resultado econômico da atividade podem ser tanto infecciosas – causadas por agentes patogênicos – como por ocorrência genética, do próprio organismo das fêmeas ou por falta de bom manejo”, explica o zootecnista Fernando Zimmer, da Auster Nutrição Animal.

Esse desafio torna imprescindível ter atenção às necessidades das fêmeas e acompanhá-las de perto durante todo o período gestacional, que normalmente dura de 112 a 116 dias.

“A partir dos 35 dias, há registro de mortes fetais – num momento em que os fetos já estão mais desenvolvidos e não são absorvidas pelo corpo da fêmea. Nesse cenário, temos os fetos mumificados (mortos entre 35 e 90 dias) e os natimortos, que são os fetos mortos após os 90 dias de gestação. Depois desse período, os fetos estão bem mais desenvolvidos”, detalha o especialista. Os leitões mumificados apresentam-se com aspecto de múmia e cor enegrecida, com diferentes graus de desidratação. Praticamente desenvolvidos, os natimortos se apresentam com aspecto muito próximo ao normal e são classificados como pré-parto, intra-parto e pós-parto.

Causas da mortalidade – Em todas as fases do processo reprodutivo, as mortes podem ser causadas por infecções de várias origens. Entre os principais causadores de distúrbios reprodutivos, estão circovírus suíno, parvovírus, Leptospira sp., Brucella suis e doença de Aujeszky. As causas não infecciosas estão relacionadas às falhas no sistema de produção e maternas.

Fernando Zimmer ressalta que, “de forma geral, é mais comum a mortalidade de suínos por ocorrências não infecciosas, sejam relacionadas à fêmea ou à genética, como alta prolificidade (grande número de crias na mesma gestação), ordem de parto elevada, fêmeas com maior duração de parto e leitões com baixo peso ao nascer”. Algumas mortes também são creditadas à falta de atenção do suinocultor para esse período crítico.

Falhas de manejo influenciam na gestação. Elas podem levar ao inadequado índice de escore corporal das fêmeas no momento da cobertura e involução uterina, estresse, falhas na ambiência de matrizes, insuficiente ingestão de água pelas fêmeas, partos distócicos (quando há dificuldade no nascimento natural), falhas na indução, não assistência ao parto, ingestão de micotoxinas e nutrição inadequada, entre muitos outros.

“As perdas gestacionais proporcionam consideráveis prejuízos econômicos à suinocultura. Por isso, nesse período, é extremamente importante que o produtor adote manejo eficiente, com nutrição de qualidade, e tome medidas sanitárias para o bem-estar das fêmeas”, completa o zootecnista.

Fonte: Irvin Dias / Texto Comunicação Corporativa