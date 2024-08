Presidente do CCAS aborda patologia de sementes e novo livro no Mundo Agro Podcast

O presidente do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Prof. Dr. José Otávio Menten, participou recentemente do Mundo Agro Podcast, onde discutiu temas cruciais para a sanidade de sementes no Brasil. O bate-papo, conduzido pelo anfitrião Prof. Rogério Coimbra, contou também com a presença do Prof. Dr. José da Cruz Machado, do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Juntos, eles exploraram o trabalho do Comitê de Patologia de Sementes (COPASEM) e o lançamento do livro "Patologia de Sementes: a ciência básica", uma obra de referência na área.

Escrito por mais de 50 autores especialistas, incluindo o presidente do CCAS, o livro "Patologia de Sementes: a ciência básica" visa consolidar décadas de conhecimento científico em sanidade de sementes. Muitos dos colaboradores estão se aposentando, e a publicação surge como um legado, assegurando que toda essa expertise seja preservada para futuras gerações. "A sanidade das sementes é a base para a produção agrícola sustentável, e é vital que esse conhecimento seja difundido não só na academia, mas também para toda a sociedade", comentou Menten.

A sinergia entre o livro e o Mundo Agro Podcast reflete os valores do CCAS, que defende a disseminação do conhecimento científico como um pilar da sustentabilidade agrícola. "Participar de iniciativas como esta é uma forma de dar publicidade a assuntos técnicos e científicos de extrema relevância. Precisamos garantir que o público tenha acesso a informações de qualidade, que vão além dos muros das universidades e cheguem às mãos de produtores, técnicos e cidadãos interessados", destacou Menten.

A missão do CCAS, alinhada com as discussões promovidas no podcast e no livro, é proporcionar uma visão clara e fundamentada sobre a agricultura sustentável, sempre pautada pela ética, transparência e imparcialidade. Desde sua fundação, em 2011, o conselho tem se dedicado a fomentar debates que valorizem o conhecimento científico e a sustentabilidade no agronegócio brasileiro.