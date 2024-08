Equatorial Goiás registra quase o dobro de incêndios perto da rede elétrica neste ano 

Goiânia agosto de 2024 – Com mais de 130 dias sem chuva em grande parte de Goiás, as queimadas têm tomado conta do cenário por todo o estado. Focos de incêndios em lavouras, próximo de rodovias e em lotes baldios são frequentes e interferem no fornecimento de energia elétrica. De janeiro a agosto deste ano, a Equatorial Goiás registrou cerca de 130 focos de queimada que interferiram na rede de energia, enquanto em 2023 foram contabilizados 71, um aumento de cerca de 85%. As cidades com o maior número de casos são Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Quirinópolis. No total, a distribuidora mapeou casos em 73 municípios até o momento.



De olho neste cenário, a Equatorial Goiás intensifica ações preventivas na rede elétrica como limpeza de faixas de servidão e poda de vegetação em contato ou próximo da fiação, principalmente nas redes de média e alta tensão, as maiores prejudicadas pelas queimadas. A principal orientação, no entanto, continua sendo não provocar incêndios próximos à rede, já que em muitos casos, os focos são registrados em locais de difícil acesso, o que compromete o trabalho das equipes da distribuidora.



Casos recentes



No último fim de semana, a rede de distribuição da Equatorial Goiás sofreu danos devido a duas queimadas no estado. Na sexta-feira (23) um incêndio em Caiapônia durou mais de 72 horas, danificando estruturas e equipamentos da companhia. A concessionária substituiu três postes danificados pelo fogo e 100% dos clientes afetados foram normalizados em 3 horas.



Já no domingo (24), uma equipe foi acionada após uma ocorrência de falta de energia em Serranópolis. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma lavoura e uma pessoa morreu. Os clientes que foram afetados tiveram o fornecimento de energia normalizado em uma hora.



Além de danificar os equipamentos e cabos, prejudicando o fornecimento de energia, as queimadas próximas da rede elétrica podem causar sérios acidentes, visto que o fogo pode provocar o rompimento de cabos e a fiação pode continuar energizada, desencadeando curtos-circuitos ou mesmo risco de eletrocução. Outro perigo é que o cabo partido agrave o incêndio ou crie um novo foco. A principal recomendação é que, em caso de fogo, se acione o Corpo de Bombeiros e, em falta de energia, posteriormente, a Equatorial Goiás.



Monitoramento



A Equatorial Goiás realiza o monitoramento constante dos focos de incêndio próximos às redes de energia. “Nossa orientação à população é para não originar incêndios em qualquer tipo de material, por menor que seja o volume, próximo à rede elétrica, pois o fogo pode, além de provocar o desligamento das cargas, danificar os equipamentos e provocar danos estruturais, o que pode resultar em graves acidentes”, alerta o gerente do Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, Vinicyus Lima.



Em grande parte dos casos, a distribuidora atua com manobras telecomandadas do sistema para tentar reduzir a afetação de clientes. As manobras são uma alternativa da concessionária para reduzir o tempo de espera do cliente para o retorno da energia. Com elas é possível restabelecer o fornecimento para menos de um minuto em uma ocorrência que poderia durar horas, dependendo da situação. Através das manobras, técnicos operam à distância os equipamentos e identificam trechos com defeito para imediatamente restabelecer o fornecimento.



Queimada é crime



É importante lembrar que provocar queimadas, tanto em área rural quanto urbana, é crime com pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de gerar multa para quem realizar esse tipo de prática. A concessionária reforça que os clientes podem e devem fazer denúncias de forma anônima por meio dos canais de atendimento:

- Aplicativo Equatorial Goiás, disponível para download no Android e iOS;

- Agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

- Call Center 0800 062 0196.



Seguem orientações para evitar acidentes com queimadas:

• Não jogar pontas de cigarro próximas às vegetações ou às margens de rodovias;

• Não queimar lixos em qualquer cenário;

• Não acender fogueiras, principalmente próximas à rede elétrica e/ou vegetações.



Reconstrução da rede



Em todo ano passado, a Equatorial Goiás investiu mais de R$ 2 bilhões na recuperação do sistema elétrico do estado. O resultado totaliza mais de 420 mil serviços entregues, 11% a mais do planejado em obras como manutenção preventiva, limpeza de faixa, criação de novas redes de média tensão, podas de árvores, manutenções e modernizações de subestações. No terceiro trimestre deste ano, realizamos 6% a mais que o planejado, totalizando até o momento mais de 71 mil obras, acelerando o processo de reconstrução.



Para que os goianos façam parte do plano de reconstrução do sistema elétrico e entendam os desafios para trazer estabilidade ao fornecimento, a Equatorial Goiás criou o Trabalhômetro, uma plataforma pioneira entre todas as distribuidoras de energia do país, e que permite acompanhar em tempo real a atuação da concessionária no estado. Através do site, os clientes podem ver a evolução do trabalho, onde as equipes estão atuando, o que ainda vai ser feito e as metas para cada trimestre. O Trabalhômetro pode ser acessado por aqui: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/