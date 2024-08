Troco Solidário: Cencosud Brasil lança edital para selecionar 36 instituições parceiras

A Cencosud Brasil, através do Instituto Cencosud Sustentabilidade, lançou o edital para o Troco Solidário, programa por meio do qual os clientes podem destinar seu troco para beneficiar importantes causas sociais. Ao todo, trinta e seis ONGs dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro serão selecionadas e poderão receber as doações em dinheiro feitas pelos clientes das lojas e farmácias GBarbosa, Perini, Bretas e Prezunic. As inscrições estão abertas até 31 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pelo site ri.cencosud.com.br (menu Sustentabilidade).

Lançado em 2021, o programa já teve como parceiros as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Amigos do Bem, Instituto Cencosud Sustentabilidade, Fazer o Bem nos Faz Bem e Acomcer Juiz de Fora. “O Troco Solidário é uma iniciativa muito importante e que, de forma simples, no dia a dia, contribui com o trabalho desenvolvido localmente pelas instituições. A renovação anual das ONGs participantes ampliará nosso impacto social nas localidades onde estamos presentes, permitindo que as doações apoiem diversas causas, ações e projetos com impacto positivo nas comunidades”, pontua Fábio Oliveira, gerente de ESG da Cencosud Brasil.

Após avaliação do comitê e com base nos critérios de elegibilidade, as instituições selecionadas para o novo ciclo do Troco Solidário serão anunciadas no próprio site da empresa e nas redes sociais das bandeiras Bretas, GBarbosa, Perini e Prezunic.