Equatorial Goiás usa termovisores para reforçar inspeções na rede elétrica 

Goiânia, agosto de 2024 – A Equatorial Goiás está intensificando as inspeções na rede elétrica em vista do início da temporada de calor no estado neste mês de agosto. Durante o trabalho, as equipes contam com a tecnologia para reforçar o monitoramento do sistema elétrico. Com o uso de termovisores, os técnicos identificam e substituem equipamentos degradados e conexões com pontos quentes. A chamada termografia é uma avançada tecnologia de inspeção preventiva que permite detectar pontos de calor em equipamentos elétricos.



A câmera termográfica, ou termovisor, é um dispositivo que detecta calor emitido pelos objetos e usa essa informação para calcular as suas temperaturas. O equipamento captura imagens térmicas através de lentes especiais e envia os registros para um detector formado por vários sensores de infravermelho, que mostram uma imagem colorida indicando onde está mais quente ou mais frio. Por exemplo, o aparelho pode mostrar a intensidade de calor de uma chama de fogão, ou a diferença de temperatura nas paredes de uma casa.



O uso do equipamento nas inspeções permite uma avaliação precisa dos pontos de aquecimento através da radiação infravermelha captada por câmeras. O aparelho facilita a manutenção preventiva e corretiva. "Usamos o termovisor para fazer medições de temperatura nas conexões e equipamentos, a fim de detectar pontos quentes e poder trabalhar para corrigir aquele defeito mais rapidamente", explica o líder de Manutenção da Equatorial Goiás na regional de Goiânia, Lucas Miranda.



Eficiência alinhada à tecnologia



Integrada aos processos de manutenção preventiva, a análise termográfica detecta condições anormais nos equipamentos através da medição de temperatura. Isso permite identificar falhas antes que afetem a rede. “Uma das vantagens do uso da inspeção termográfica é que o mapeamento da emissão e da quantidade de calor das redes elétricas acontece sem interromper a distribuição de energia aos clientes. Isso garante a identificação de possíveis problemas antes que eles possam causar falhas na rede”, afirma Lucas.



Problemas como conexões antigas e sem investimentos há muitos anos provocam o desequilíbrio de corrente e tensão, ocasionando sobrecarga no sistema elétrico. Através da verificação com os termovisores esses pontos ficam visíveis com mais facilidade e podem receber prontamente a devida correção por parte da concessionária.



A tecnologia proporciona mais segurança para as equipes de manutenção e eficiência no atendimento às demandas dos clientes. Com a implementação de termovisores e outras tecnologias avançadas, a concessionária reforça seu compromisso com a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia.



Onda de calor



Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) publicada na revista científica Nature mostra que a seca no Cerrado é a pior em pelo menos 700 anos. A causa é o aquecimento global, que causa um distúrbio hidrológico - quando a temperatura fica tão alta, capaz de fazer com que a chuva evapore antes mesmo de ser absorvida pelo solo.



O Climatempo já tem alertado que o mês de agosto vai permanecer com pouquíssima chance de chuva e tempo muito seco, com temperaturas acima da média normal no estado. A previsão dos meteorologistas é de uma forte onda de calor para o mês de setembro em Goiás.



A elevação nas temperaturas impacta no aumento de consumo. A Equatorial Goiás identificou um crescimento de cerca de 13% no consumo de energia elétrica de janeiro a junho de 2024, comparado com o mesmo período do ano anterior. O maior impacto registrado pela concessionária foi na classe do poder público, em que o consumo cresceu 19,3% no período, seguido das classes residencial 18,2%, rural 13,7% e comercial 12,4%. O consumo médio, dentro de casa, subiu de 175 kWh em 2023 para 202 kWh em 2024. O aumento se deve às altas temperaturas.



O executivo de Faturamento da Equatorial Goiás, Marcos Aurélio Silva, lembra que atitudes simples podem fazer a diferença no bolso do cliente no final do mês. “Medidas básicas como reduzir a temperatura do chuveiro, evitar usar o micro-ondas para descongelar alimentos e abrir a geladeira com menor frequência podem impactar significativamente no valor da conta. Também é importante verificar as instalações internas da residência periodicamente, pois instalações antigas, com fios velhos ou muitas emendas, causam desperdício de energia e podem até causar incêndios”, destaca Marcos Aurélio.



Rede defasada



A rede que estava em situação de abandono sofre com o aumento das temperaturas. Quando a Equatorial Goiás iniciou a concessão no estado, há mais de um ano, encontrou o sistema defasado, sucateado e sem investimentos. Mais de 40% dos transformadores estavam sobrecarregados e 72% da rede operando de forma monofásica, o que causa um desequilíbrio de carga no sistema e sobrecarga no fornecimento. Diante disso, a distribuidora decidiu trabalhar em um grande plano de reconstrução para garantir maior confiabilidade, segurança e estabilidade para o fornecimento em mais de 200 cidades goianas atendidas pela concessionária.



Em um ano a Equatorial Goiás investiu mais de R$ 2 bilhões na recuperação do sistema elétrico do estado. O resultado totaliza mais de 420 mil serviços entregues, 11% a mais do planejado em obras como manutenção preventiva, limpeza de faixa, criação de novas redes de média tensão, podas de árvores, manutenções e modernizações de subestações. Em 2024 a previsão é aumentar em 41% as atividades de manutenção no Estado. No segundo trimestre deste ano, 87% das metas de obras foram concluídas. Entre elas estão as podas preventivas. Até o fim do ano, 300 mil devem ser feitas em todo estado, um aumento de 30% comparado com o mesmo período do ano passado. As podas garantem mais estabilidade e confiabilidade ao sistema durante os temporais.



Para que os goianos façam parte do plano de reconstrução do sistema elétrico e entendam os desafios para trazer estabilidade ao fornecimento, a Equatorial criou o Trabalhômetro, uma plataforma pioneira entre todas as distribuidoras de energia do país, e que permite acompanhar em tempo real a atuação da concessionária no estado. Através do site, os clientes podem ver a evolução do trabalho, onde as equipes estão atuando, o que ainda vai ser feito e as metas para cada trimestre. O Trabalhômetro pode ser acessado por aqui: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/



Até o fim de 2024, milhares de obras devem sair do papel para que os goianos possam sentir, ainda mais, os efeitos do trabalho de reconstrução do sistema elétrico. A distribuidora vai intensificar, ainda durante o período de seca, podas preventivas em toda rede, troca de equipamentos e inspeções detalhadas no sistema. Os esforços são constantes para reverter o cenário, que era de abandono, em uma verdadeira transformação da rede de distribuição em Goiás.