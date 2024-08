INSCRIÇÕES ABERTAS: 1ª Conferência Goiás de Preservação Audiovisual

Com a participação de cineastas e pesquisadores convidados de Goiás, do Distrito Federal, do Ceará e Rio de Janeiro, o evento é gratuito e aberto a todos os públicos

Nos dias 11 e 12 de setembro acontecerá pela primeira vez em Goiânia a Conferência Goiás de Preservação Audiovisual. O encontro será na Vila Cultural Cora Coralina - Auditório João Bennio. Este projeto, contemplado pelo Edital Municipal 001/2023 da Lei Paulo Gustavo Audiovisual - Goiânia, tem como objetivo principal debater a importância da preservação de filmes e obras em vídeo que fazem parte do patrimônio cultural do estado de Goiás. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site: https://www.even3.com.br/conferencia-de-preservacao-audiovisual-de-goias-468292 O número de vagas é limitado à capacidade do espaço onde será realizado o evento, que é de 50 pessoas.

Serão dois dias de programação, nos quais o público terá acesso a filmes dos anos 2000 que passaram pelo processo de digitalização, como “Watáu”, de Débora Torres; “Espreita”, de Eládio Garcia; “Anjo Alecrim”, de Viviane Louise; e o “O Filme que nunca existiu”, de Sérgio Valério. A sessão desses filmes é uma parceria com o Projeto Cine Arquivo Goiás, contemplado pelo Edital Estadual nº 08/2023 - Lei Paulo Gustavo - Formação e Difusão Cultural, que consiste na digitalização e tratamento de obras de realizadores goianos.

Além destas obras e seus diretores, também foram convidados profissionais, estudiosos e técnicos em preservação audiovisual de vários estados brasileiros, que falarão sobre preservação do patrimônio audiovisual nacional, incluindo os diversos suportes de preservação e a necessidade e possibilidade de formação de profissionais habilitados para este trabalho. Realizadores, produtores, diretores, docentes e pesquisadores também estarão presentes, para compartilhar conhecimentos e experiências sobre o tema.

Evento único e enriquecedor, a Conferência Goiás de Preservação Audiovisual é uma ação fundamental para debater e desenhar novos caminhos para manter viva a memória e a cultura cinematográfica de Goiás. Segundo seus organizadores, as mesas e debates tratarão dos conteúdos tanto no plano teórico quanto no plano técnico.

Sobre a magnitude de uma ação cultural como a Conferência Goiás de Preservação Audiovisual, um dos seus organizadores, Lucas dos Reis, que também integra a Comissão Científica do evento, comenta: “A preservação audiovisual é fundamental para conservar a memória e a cultura de um estado. Para pensar a produção fílmica do estado de Goiás e compreender melhor os modos de vida que deram origem ao que somos hoje, manter os filmes circulando é fundamental. Dessa maneira, surge a Conferência Goiás de Preservação Audiovisual e a expectativa é que ela inicie esse debate e promova a preservação dos documentos e da memória goiana.”

Uma parte da Conferência também será reservada para uma reunião da Rede Universitária de Acervos Audiovisuais – RUAAv, um espaço de troca e discussão sobre preservação audiovisual no âmbito das universidades, particularmente dos cursos de cinema, artes e comunicação.

Palestrantes de GO, DF, CE e RJ

Os palestrantes são profissionais e estudiosos como: Pedro Augusto Diniz, cineasta documentarista, professor de cinema do IFG e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; o historiador Lucius Fabius Ben Jah Jacob Gomes, que em seu doutorado pesquisa a história urbana e cotidiana da periferia de Goiânia; Joice Scavone, doutora em Cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professora na Universidade de Fortaleza, que já foi consultora do Brazilian Film and Video Preservation Project; Fábio Vellozo, que é pesquisador, documentarista e preservador audiovisual, formado em Engenharia Química pela UFRJ, e ex-Coordenador de Pesquisa e Documentação da Cinemateca do MAM-RJ; Rafael de Luna Freire, professor e coordenador do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da UFF; e Pablo Gonçalo, professor da UnB e autor de livros sobre a história dos roteiros no cinema.

Comissão organizadora

A Conferência conta ainda com uma equipe de organização com grande bagagem acadêmica e histórica em relação ao cinema e à preservação audiovisual. São integrantes: Geórgia Cynara, além de jornalista, Geórgia é pós-doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). A professora e pesquisadora integra o Conselho Deliberativo (2023-2025) da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (Socine), tendo sido uma das coordenadoras (2020-2022) do Seminário Temático Estilo e Som no Audiovisual da mesma entidade; Lucas dos Reis Tiago Pereira é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense e graduado em Cinema - Licenciatura pela mesma instituição. Atualmente é membro do coletivo Aeroplano de educação audiovisual. Foi tutor do curso de Cinema - Licenciatura entre 2019-2021 e professor de História do Cinema Brasileiro no COART/UERJ, além de ter atuado como professor na Escola SESC de Ensino Médio nas disciplinas de Cineclube e Produção Fílmica; Heloísa Esser dos Reis é arquivista graduada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestra em Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). Diretora da Arquiviva – Gestão, Cultura e Arquivo, consultora para arquivos públicos e privados. Presidenta da Associação de Arquivologia do Estado de Goiás. Participa do FNArq e do FEDPCB; e Zenia Souza e Silva, acadêmica de Arquivologia pela Uniasselvi. Atua como primeira secretária na Associação de Arquivologia de Goiás e colabora com o Arquivo Lésbico Brasileiro.