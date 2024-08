Inmet emite alerta vermelho de ‘grande perigo’ para onda de calor;

Por Fabio Grellet / Estadão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na quarta-feira, 21, alerta de “grande perigo” devido ao calor intenso que até esta sexta-feira, 23, vai atingir regiões do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil.

Segundo a Climatempo, uma grande massa de ar seco, bloqueio atmosférico, provoca uma sequência de dias ensolarados, com grande amplitude térmica e baixos índices de umidade em diversos Estados do País.

Segundo o Inmet, as temperaturas elevadas são sentidas em:

Mato Grosso

Goiás

Minas Gerais

Santa Catarina

Mato Grosso do Sul

São Paulo (menos a capital, a região metropolitana e o litoral)

Paraná

Nestas localidades, a temperatura estará cinco graus mais elevada do que a média durante período de mais de cinco dias. Esse alerta vigora até o meio-dia desta sexta-feira.

Baixa unidade do ar

Outro alerta emitido pelo Inmet vale apenas para esta quinta-feira, 22, entre 11h e 19h, e diz respeito à baixa umidade do ar numa extensa área que abrange trechos de 13 Estados, além do Distrito Federal. Segundo o instituto, há “perigo potencial” porque a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30% nesse trecho do País, durante essas oito horas.

O Inmet recomenda beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Beba bastante líquido;

Evite desgaste físico nas horas mais secas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Ciclone extratropical afeta o tempo no Sul

A região Sul do Brasil enfrrenta uma nova frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no oceano, com a mudança nas temperaturas. Em Porto Alegre, os termômetros já estão baixos, variando entre 17ºC e 24ºC nesta quinta-feira. Os efeitos do frio devem se intensificar nos próximos dias.

Frio deve voltar no fim da semana

A forte frente fria que já começou a influenciar o norte da Argentina e o Rio Grande do Sul vai avançar, nos próximos dias, sobre o restante do Brasil. O forte calor será substituído por essa nova massa de ar frio, derrubando as temperaturas a partir do próximo fim de semana, de acordo com a agência de meteorologia MetSul.

“O ar frio, então, vai se mover para Norte na sequência rumo ao Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil com queda maior da temperatura no próximo fim de semana nestas regiões, encerrando o período muito quente”, projeta a empresa de meteorologia.

Na cidade de São Paulo, além de frio, há possibilidade para chuva no sábado, 24, e no domingo, 25. Entre segunda-feira, 26, e quarta-feira, 28, as temperaturas ainda permanecem amenas. A partir de quinta-feira, 29, segundo a Meteoblue, os termômetros voltam a subir.

