Primeira Dama do Estado promove encontro da Agricultura Familiar

O município de Rio Verde recebe, na próxima segunda-feira (19/8), o 1º Encontro da Agricultura Familiar, uma iniciativa do Goiás Social em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e a Emater Goiás. Com a participação da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, a programação do 1º Encontro da Agricultura Familiar também irá promover o anúncio do PAA Goiás 2024, cujo edital foi publicado na última semana.

Com a participação da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado (foto), a programação do 1º Encontro da Agricultura Familiar também irá promover o anúncio do PAA Goiás 2024, cujo edital foi publicado na última semana.

A programação tem início às 9h30, no Salão Verde do Sindicato Rural de Rio Verde. O evento, que contará com a participação de oito municípios, dá início à distribuição de sementes de milho para plantio, que irá beneficiar 4 mil produtores de leite em todo o estado de Goiás. Além disso, será realizada a entrega de 34 cartões do Crédito Social, para alunos de Jataí, que participaram dos cursos de Avicultura e Horticultura, e de Mineiros, que fizeram capacitação em Fruticultura.

Participam do evento cerca de 350 produtores rurais dos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Jataí, Santa Helena, Acreúna, Rio Verde e Portelândia.

Fonte: Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)