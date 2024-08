Acordo com mineradora deve gerar 5,7 mil empregos em Goiás

O governador Ronaldo Caiado, acompanhado do vice-governador Daniel Vilela, assinou, na tarde da última quinta-feira (15/08), um protocolo de intenções com a empresa mineradora Aclara Resources para a execução do Projeto Carina.

A iniciativa envolve extração de terra rara no município de Nova Roma, no Nordeste goiano, com investimento previsto de R$ 2,8 bilhões. A expectativa é criar 5,7 mil novos empregos diretos e indiretos na região.

“A empresa Aclara tem experiência e utiliza tecnologia moderna. O projeto será implantado em uma das regiões mais carentes do estado de Goiás, sem causar nenhum impacto negativo. A expectativa é que haja impacto positivo, com mais de 5,7 mil pessoas que serão incorporadas neste trabalho. Com o empreendimento, o estado se tornará importante polo do segmento”, disse o governador.

O vice-governador Daniel Vilela reforçou o investimento no Nordeste goiano. “Vamos empreender no nosso estado, na região mais carente em termos de oportunidades, principalmente de empregos, um local que depende muito do poder público para o desenvolvimento humano e social. A chegada da Aclara Resources irá transformar Nova Roma”, afirmou.

Iniciativa envolve extração de terra rara no município de Nova Roma, no Nordeste goiano, com investimento previsto de R$ 2,8 bilhões (Fotos: Lucas Diener)

O empreendimento deve ser construído dentro de dois anos, período em que começa a geração de empregos, e a produção começará em 62 meses. Durante a instalação da unidade em Goiás, a empresa vai firmar parcerias com instituições de ensino para formar e qualificar mão de obra local/regional. A prioridade é contratar pessoas, produtos e serviços goianos.

Sustentabilidade

A Aclara, que já atua no Chile, tem o objetivo de trazer para o Brasil um trabalho sustentável, sem uso de explosivos ou produção de resíduo líquido. Além disso, a empresa dispensa a criação de barragem de rejeitos e trata a água utilizada com índice equivalente a 95% de reaproveitamento.

“Esse projeto tem a finalidade de acelerar o processo de licenciamento e desenvolvimento do projeto Carina, produzindo de forma sustentável com foco no crescimento socioeconômico. Juntos, estamos construindo um futuro brilhante para Goiás, sendo a referência como um projeto sustentável e estratégico para a transição energética”, afirmou o diretor e CEO da Aclara, Ramón Gino Barúa Costa.

Evolução tecnológica

“O que está sendo feito aqui em Goiás é a evolução tecnológica de uma empresa altamente capacitada, que faz a captação de recursos na bolsa e também onde circula todo o mineral. A Aclara vai levar para Nova Roma uma evolução e com o mínimo de dano ambiental”, afirmou o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna.

Um estudo apresentado pela Aclara indica que a instalação da unidade em Nova Roma tem potencial de elevar o desenvolvimento social e econômico do município.

“É um empreendimento de grande porte, todos os critérios ambientais serão exigidos como de qualquer outro empreendimento aqui em Goiás. A tecnologia aplicada nesse tipo de mineração não envolve grandes cavas, não haverá barragem de rejeito, tem uma tecnologia mais avançada, que minimiza muitos impactos ambientais, temos um controle a ser feito dos impactos nos meios físico e biótico, cuidar da fauna, da flora, mas também das pessoas”, ressaltou a secretária de Meio Ambiente Andréa Vulcanis.

Os minerais terras raras são ricos em elementos químicos. Alguns deles são, inclusive, essenciais para a transição global para a energia limpa, sendo utilizados na produção de veículos elétricos e energia eólica.

Fonte: go.gov.br