Das 50 cidades com maiores notas no fim do ensino fundamental, duas são de Goiás

Por Giovanna Campos / JO

Das 50 cidades com as maiores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no 9º ano do ensino fundamental, duas são do Estado de Goiás: Estrela do Norte e Rio Verde. O estado atingiu a maior nota do país, com média 4,8, e também ficou entre as únicas três unidades da federação que atingiram a meta do Ideb, juntamente com Pernambuco e Piauí. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Educação.

Goiás alcançou 6,3 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º). O resultado representa um avanço de 0,1 ponto a mais do que a meta estabelecida para o estado no primeiro ciclo do Ideb (2007-2021). Nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, Goiás também atingiu a meta, com 5,5 pontos. Já o ensino médio registrou 4,8 pontos, ficando abaixo da meta do Ideb projetada para o estado.

O Ceará tem se destacado no cenário educacional do Brasil, especialmente com a presença de 20 cidades entre as 50 melhores redes no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Esse sucesso pode ser atribuído à criação de um sistema eficiente de repasse de recursos e apoio pedagógico desenvolvido pelo governo estadual, que tem incentivado boas práticas de ensino em municípios menores. O impacto positivo dessa estratégia foi tão significativo que o ex-governador Camilo Santana, que esteve à frente dessas iniciativas, foi nomeado Ministro da Educação.

Além do Ceará, os municípios de Alagoas também se destacaram, com seis cidades entre as 50 melhores redes do país no Ideb deste ano.

O Sudeste também está representado na lista, com sete cidades: Itápolis, Conchal, Emilianópolis, Águas de São Pedro, Américo de Campos e Mogi das Cruzes, todas em São Paulo, e Miracema, no Rio de Janeiro.

No Sul, cinco cidades se destacaram: São Vendelino, Picada Café e Coronel Pilar, no Rio Grande do Sul, além de Iporã do Oeste e Luzerna, em Santa Catarina. Veja ao final o ranking com as 50 maiores notas.

Cidades com maiores notas

Santana do Mundaú (AL) – 9,3

Pires Ferreira (CE) – 9,2

Deputado Irapuan Pinheiro (CE) – 8,8

Coruripe (AL) – 8,7

Catunda (CE) – 8,4

União dos Palmares (AL) – 8,4

Ararendá (CE) – 8,3

Novo Oriente (CE) – 8,2

Sobral (CE) – 7,9

Jijoca de Jericoacoara (CE) – 7,8

São José da Laje (AL) – 7,8

Monsenhor Tabosa (CE) – 7,5

Milhã (CE) – 7,4

Independência (CE) – 7,3

Tamboril (CE) – 7,3

Teotônio Vilela (AL) – 7,3

Cruz (CE) – 7,2

Demerval Lobão (PI) – 7,0

Iporã do Oeste (SC) – 7,0

Ipaporanga (CE) – 6,9

São Vendelino (RS) – 6,9

Bom Jesus (PI) – 6,8

Itápolis (SP) – 6,8

Casinhas (PE) – 6,7

Conchal (SP) – 6,6

Emilianópolis (SP) – 6,6

Picada Café (RS) – 6,6

Buriti dos Montes (PI) – 6,5

Nova Olinda (CE) – 6,5

Pedra Branca (CE) – 6,5

Bonito (PE) – 6,5

Miracema (RJ) – 6,5

Águas de São Pedro (SP) – 6,5

Coronel Pilar (RS) – 6,5

Bela Cruz (CE) – 6,4

Brejo Santo (CE) – 6,4

Groaíras (CE) – 6,4

São Domingos do Cariri (PB) – 6,4

Betânia (PE) – 6,4

Panelas (PE) – 6,4

Jequiá da Praia (AL) – 6,4

Américo de Campos (SP) – 6,4

Mogi das Cruzes (SP) – 6,4

Luzerna (SC) – 6,4

Estrela do Norte (GO) – 6,4

Rio Verde (GO) – 6,4

Itaiçaba (CE) – 6,3

Uruoca (CE) – 6,3

Custódia (PE) – 6,3

Dom Basílio (BA) – 6,3

Ideb

O Ideb é uma medida composta por resultados referentes à aprovação dos estudantes (fluxo escolar) e às médias de desempenho nas avaliações. É calculado a partir dos dados do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Varia de 0 a 10, de modo que quanto melhor o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é o Ideb.

O Indicador foi criado em 2007, mesmo momento em que se estabeleceu o “Compromisso Todos pela Educação” (Decreto nº 6.094/2007), com metas a serem atingidas por cada estado brasileiro, o Distrito Federal, bem como resultados projetados para cada unidade escolar. O primeiro ciclo do Ideb se encerrou em 2021. Em janeiro de 2024, o Inep instituiu um Grupo Técnico (GT Novo Ideb), com o objetivo de elaborar um estudo técnico para subsidiar o MEC na atualização do Índice e das novas metas.

Fonte: Jornal Opção