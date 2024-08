O adeus a Silvio Santos

Da Redação / Estrelando

Silvio Santos morreu neste sábado, dia 17, aos 93 anos de idade, após passar 17 dias internado em São Paulo. O apresentador estava sendo muito discreto com sua saúde e estava afastado dos holofotes há algum tempo.

O SBT confirmou a informação nas redes sociais, mas demorou algum tempo para pausar a programação da emissora para trazer a confirmação ao vivo. Ao invés de pausar tudo, eles seguiram exibindo o Sábado Animado, com desenhos para as crianças.

Segundo informações do Metrópoles, a demora teria sido um pedido direto do comunicador aos responsáveis. O site revelou que Silvio dizia que deixar qualquer material pronto traria azar, por isso deixou claro que nada deveria ser preparado, mesmo que ele já estivesse no hospital.

Por volta das 11 horas da manhã, o SBT fez a primeira pausa para confirmar a informação ao vivo e divulgou que fará um domingo completo com especiais para relembrar toda a carreira do apresentador.

Fonte: Estrelando/MSN Notícias