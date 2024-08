Quem é a influencer brasileira que viralizou ao levar marmita fitness em um primeiro encontro?

A modelo explicou que acompanhar o que come pode ser crucial para sua carreira. “Nem todo mundo entende que às vezes tenho situações em que preciso ser 100% rigorosa na alimentação.

Vanusa Freitas, uma influenciadora fitness brasileira, chamou atenção da mídia internacional esta semana ao compartilhar uma experiência inusitada em suas redes sociais. Conhecida por seu compromisso rigoroso com um estilo de vida saudável, Vanusa decidiu levar sua própria marmita fitness para um jantar em um primeiro encontro, para garantir que não saísse de sua dieta. O gesto, que para ela era uma demonstração de disciplina, não foi bem recebido pelo seu acompanhante, que acabou deixando o encontro.

O episódio rapidamente se tornou viral, ganhando destaque em diversos veículos de comunicação internacionais. Jornais de renome, como o New York Post (link) e tabloides britânicos, incluindo o The Mirror (link), dedicaram matérias ao caso, destacando o comprometimento de Vanusa com sua rotina alimentar.

“Estávamos no meio do encontro, ele se levantou e saiu”, disse Freitas ao New York Post. “Eu não sabia o que fazer.”

A modelo explicou que acompanhar o que come pode ser crucial para sua carreira. “Nem todo mundo entende que às vezes tenho situações em que preciso ser 100% rigorosa na alimentação. Quando tenho um compromisso, como sessões de fotos, por exemplo, tendo a ser mais radical”, disse ela.

Porém, ser abandonada no meio de um primeiro encontro ajudou Freitas a perceber que estava indo longe demais. “Agora busco uma vida saudável e uma vida real. Faço tudo, mas procuro sempre praticar atividades físicas, qualquer exercício que eu goste”, compartilhou ao jornal diário estadunidense.