CerradinhoBio cresce sua produção de etanol em 41% no 1T24/25 e inicia produção de açúcar

A Cerradinho Bioenergia, empresa do setor sucroenergético que produz açúcar, etanol e seus coprodutos a partir de matéria-prima renovável, como a cana e o milho, iniciou a safra 24/25 com resultados expressivos. Durante o primeiro trimestre, a empresa produziu 316 mil m³ de etanol, um crescimento significativo de 41%, comparado ao mesmo período da safra anterior.

Foram processados 1,9 milhão de toneladas de cana-de-açúcar (+15% y/y) e 364 mil toneladas de milho (+77% y/y), crescimentos relevantes explicados, respectivamente pela melhor performance da operação de cana, em Chapadão do Céu (GO) e a operação em plena capacidade, da nova unidade de Maracaju (MS).

Outro destaque foi a finalização da construção da primeira fábrica de açúcar da companhia, no complexo industrial de Goiás, que iniciou sua operação em julho/24.

No período acumulado, a empresa apurou um EBIT de R$ 62 milhões (416% y/y) e permanece com indicador de alavancagem controlada (dívida líquida/EBITDA = 2,89x).

Segundo Renato Pretti, CEO da Cerradinho Bioenergia, "os resultados acumulados alcançados são uma consequência direta da entrada em pleno funcionamento da Neomille, em Maracaju (MS), na expansão da produção de etanol de milho, da melhora de performance operacional e da redução de custos, em ambos os negócios. Já o início da operação da nossa nova fábrica de açúcar em Chapadão do Céu (GO), no mês de julho, é outro destaque que traz versatilidade e agrega valor ao negócio. Nos últimos anos, mudamos o patamar da companhia, crescemos e diversificamos, agora começamos a colher os frutos em nossos resultados”.

Sobre o Grupo Cerradinho

O Grupo Cerradinho é composto por empresas nos segmentos sucroenergético, propriedades agrícolas, logística, postos de combustíveis e empreendimentos imobiliários. A CerradinhoBio, Neomille, CerradinhoTerra e CerradinhoLog atuam na produção e distribuição de biocombustíveis e energia. O Grupo inclui ainda, a Viiv e a Geração Futura, de empreendimentos imobiliários, além de postos de combustíveis. O controle acionário é da Cerradinho Participações S.A., holding de investimentos da família Sanches Fernandes, uma empresa de capital fechado que adota um sistema de governança corporativa moderno para gerir os negócios, em consonância com as melhores práticas existentes no mercado.

Sobre a CerradinhoBio

Empresa do Grupo Cerradinho, de capital aberto, cem por cento nacional, atua no setor de biocombustíveis e bioeletricidade. Possui um complexo industrial, em Chapadão do Céu (GO), com a capacidade de moagem de 10,5 milhões de toneladas de cana equivalente, por ano safra. Seu projeto de expansão incluiu a produção de etanol e coprodutos a partir do milho com a empresa Neomille, com fábrica no mesmo complexo e a mais nova unidade, em Maracaju (MS), que totaliza a capacidade de produção em 13,6 milhões de toneladas de cana equivalente. Mais recentemente, iniciou as atividades de sua primeira fábrica de açúcar, também em Goiás. Gera 3.800 empregos, entre diretos e indiretos. A CerradinhoBio conta com a experiência de mais de quatro décadas no setor sucroenergético.