JBS abre portas para jovens ingressarem no mercado de trabalho em Goiás

Em média, mais de 100 jovens são efetivados por ano no Estado

Goiás, 15 de agosto de 2024 – A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, qualificou mais de 1 mil jovens nos últimos quatro anos em suas seis fábricas localizadas em Goiás. Por meio do Programa de Jovem Aprendiz, pessoas com até 23 anos podem encontrar não apenas o primeiro emprego, mas iniciar o desenvolvimento de sua carreira profissional. As vagas são ofertadas nas unidades localizadas em Goiânia, Senador Canedo, Itumbiara, São Luís de Montes Belos, Porangatu e Mozarlândia.

Na JBS Couros em Porangatu, onde o projeto existe desde 2010, a analista de Recursos Humanos Valéria Miranda iniciou sua carreira em 2019, aos 18 anos. “Assim que entrei no programa comecei a Faculdade de Psicologia. Acabei me identificando bastante com a área de Recursos Humanos, o que despertou meu interesse em atuar com psicologia organizacional. Atualmente, o foco do meu trabalho é em atração, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas”, conta a colaboradora.

Com mais tempo de casa, a operadora nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e de Efluentes (ETE), Andreza Rosa da Silva, está há sete anos na Friboi em Goiânia. Ela entrou no programa de Jovem Aprendiz em maio de 2018 e seis meses depois foi efetivada. “Com o salário que passei a receber, paguei a Faculdade de Direito, que conclui em dezembro de 2023. Já conseguiu comprar uma moto, um celular novo e agora estou cursando uma pós-graduação em Direito Agrário”, relata Andreza. Ela destaca ainda que a experiência no departamento em que está foi um estímulo para buscar a pós-graduação. “Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso será sobre Política Nacional de Meio Ambiente baseado nos projetos de sustentabilidade da Friboi”, completa.

Recomeço

Ser Jovem Aprendiz foi ainda uma chance de recomeço para Deborah Vieira, assistente de garantia de qualidade, na Friboi em Goiânia. Em 2020 participou do programa em outra empresa e após o fim do contrato não foi efetivada. No início de 2021 casou-se e, junto com o marido tentou empreender, mas o negócio não deu certo. “Precisei então procurar um emprego. E queria muito entrar na Friboi, por ser perto da minha casa e porque seria uma boa oportunidade para o meu currículo”, lembra. Em novembro de 2021 foi selecionada para o Programa de Jovem Aprendiz da Friboi, onde permaneceu por sete meses como auxiliar de garantia de qualidade. Desde sua efetivação, em 2022 já conquistou alguns objetivos pessoais como iniciar a graduação em Engenharia de Produção e organizar e mobiliar sua casa.

Em todo o estado de Goiás a JBS já qualificou mais de 1.052 jovens, com 426 efetivações e 98 promoções internas nos últimos quatro anos. As vagas são divulgadas periodicamente, e as inscrições podem ser feitas por meio do canal da JBS no site: https://jbs.com.br/carreiras/

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 155 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.