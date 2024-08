Leituristas da Equatorial Goiás iniciam cadastro de clientes na Tarifa Social 

Goiânia, agosto de 2024 – Os leituristas da Equatorial Goiás iniciaram o cadastro proativo de clientes no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que dá descontos de até 65% na conta de energia. Os profissionais, que mensalmente visitam milhares de residências, comércios e indústrias por todo o Estado, vão entrar em contato com famílias que estão na base do CadÚnico para efetuar o cadastro, caso se enquadrem nos critérios do programa do governo federal. Cerca de 400 mil famílias estão aptas a receber o benefício em Goiás, mas ainda não fizeram o cadastro.

Esta é mais uma estratégia da distribuidora para ampliar a base do programa no Estado. No último mês de junho a companhia começou a emitir selos nas faturas de energia de clientes para informar sobre os status dos cadastrados; e em maio teve início a força-tarefa para cadastramento nos terminais de ônibus da capital e região metropolitana, ação que vai durar até janeiro de 2025. Além disso, é possível se cadastrar nas agências de atendimento presencial da Equatorial Goiás e nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), basta apresentar número da Unidade Consumidora em que reside; documento de identificação oficial com foto; e número de Identificação Social – NIS ou BPC.

Em 2023 a Equatorial Goiás cadastrou em torno de 140 mil clientes no programa. Neste ano já foram 34 mil. Para o gerente Tático de Gestão Comercial da Equatorial Goiás, Jean Gama, o objetivo da ação é ampliar ao máximo a base de cadastro na Tarifa Social. “Queremos garantir que todas as famílias que têm direito possam ter o desconto na fatura de energia. Dessa forma, terão a oportunidade de direcionar recursos do orçamento familiar destinados ao pagamento da conta para outras necessidades como alimentação e saúde. Para se ter uma ideia, somente no ano passado esse incremento injetou R$ 133 milhões na economia dos municípios goianos.

Identificação

Os leituristas estão sempre uniformizados, mostrando a empresa parceira a serviço da Equatorial e crachá de identificação individual. Os agentes confirmam dados como data de nascimento e documento de identificação do beneficiário da CadÚnico. Para efetuar o cadastro é necessário tirar uma foto do documento oficial com foto do cliente identificado como beneficiário

É importante lembrar que não é necessário assinar qualquer documento, pois todas as confirmações são realizadas diretamente no aparelho do profissional, chamado PDA. O serviço também é completamente gratuito. Qualquer dúvida basta ligar na Central de Atendimento da Equatorial Goiás, no 0800 062 0196, ou procurar uma agência de atendimento presencial.

Quem tem direito

A TSEE contempla os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal identificados como de baixa renda (com renda mensal por pessoa de até ½ salário-mínimo), quilombolas, indígenas, pessoas que recebem o Benefício da Prestação Continuada (BPC), ou aqueles com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, que tenham membros com doença ou patologia que exija o uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos em domicílio.

Para verificar se já está incluído na Tarifa Social, basta conferir se na parte superior da conta de energia, no espaço Dados da Unidade Consumidora, o campo Classe/Subclasse está preenchido com: Resid. Bx. Renda. É importante notar que a conta não vem zerada, pois na fatura estão incluídos não apenas o consumo de energia, mas também o pagamento de impostos, iluminação pública e outras cobranças eventuais, como parcelamentos, multas ou juros.

Descontos

A Tarifa Social de Energia Elétrica dá descontos no valor mensal do consumo das famílias beneficiadas. Veja os descontos por consumo:

- Para consumo até 30 quilowatts/hora, a redução é de 65%;

- De 31 a 100 kWh/mês, o valor fica 40% menor;

- De 101 kWh a 220 kWh, a redução é de 10%;

- Acima de 220 kWh/mês o custo da energia é o mesmo dos clientes que não recebem o benefício.

As famílias indígenas e quilombolas têm descontos maiores

- As famílias inscritas no CadÚnico têm desconto de 100% até o limite de consumo de 50 kWh/mês;

- De 40% para consumo a partir de 51 kWh/mês;

- De 10% para consumo de 101 kWh a 220 kWh.

- Acima de 220 kWh/mês o custo é similar ao dos clientes sem o benefício.