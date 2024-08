Empresas da China continuam expansão no Brasil. 

Por Alisson Ficher / CPG

Imagine um gigante global rompendo barreiras e conquistando um pedaço vital do mercado energético brasileiro. Essa é exatamente a história que acaba de ser escrita com a primeira participação da China no leilão do pré-sal brasileiro.

Mas o que isso significa para o futuro do setor energético? Continue lendo para descobrir como essa jogada pode transformar a dinâmica energética global.

No dia 6 de agosto, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) celebrou um marco histórico ao garantir um contrato de longo prazo para a compra de 12 milhões de barris de petróleo bruto do campo de Mero, no Brasil.

Este campo, situado em uma das áreas mais promissoras do pré-sal, é o terceiro maior em águas ultraprofundas do planeta. Com esta aquisição, a CNOOC se tornou a primeira empresa chinesa a participar de um leilão de petróleo conduzido pela Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), vinculada ao Ministério de Minas e Energia do Brasil.

A PPSA, responsável pela gestão dos contratos de partilha de produção e comercialização de petróleo e gás em nome do governo brasileiro, realizou o leilão público presencial que incluiu quatro lotes provenientes dos campos de Mero e Búzios. No total, foram oferecidos 37,5 milhões de barris de petróleo, e a CNOOC fez uma aquisição significativa, destacando-se no cenário internacional.

A presença da CNOOC no Brasil não é novidade. A empresa tem uma década de colaboração com gigantes do setor, como Shell, BP e Petrobras. No entanto, este novo contrato não só reforça a cooperação sino-brasileira, como também simboliza um avanço na estratégia da CNOOC de expandir sua influência através da iniciativa Cinturão e Rota.

A empresa está comprometida em integrar globalmente os recursos de petróleo e gás, aproveitando tecnologia avançada para facilitar o comércio internacional desses recursos.

Impacto: empregos no Brasil e segurança energética

A entrada da CNOOC no campo de Mero tem implicações significativas para o Brasil. O contrato promete trazer investimentos substanciais, além de gerar novos empregos e estimular a economia local. Mais importante ainda, a colaboração entre China e Brasil pode abrir portas para futuros projetos e investimentos, consolidando o papel do Brasil como um player crucial na segurança energética global.

A conquista da CNOOC no leilão do campo de Mero não é apenas um avanço para a empresa chinesa, mas também um reforço na parceria energética entre China e Brasil. Com o avanço tecnológico e a experiência da CNOOC, o futuro da exploração do pré-sal brasileiro parece promissor, beneficiando ambos os países e contribuindo para a segurança energética global.

Fonte: Click Petróleo e Gás