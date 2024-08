Decepção na lavanderia leva influencer a gastar R$ 24 mil em spa em Dubai

Após ter seu vestido manchado em um serviço de lavanderia, a influenciadora Janaína Prazeres decidiu relaxar e investir cerca de R$ 24 mil reais em um dia de spa no luxuoso Spa Royal em Dubai.Entre os tratamentos que ela escolheu, destaca-se uma máscara de ouro de 24 quilates, com preço de aproximadamente R$ 3.400 reais. Janaina comentou sobre o episódio em suas redes sociais.

O Spa Royal é conhecido por oferecer experiências exclusivas e luxuosas. Os tratamentos completos de rejuvenescimento e relaxamento podem ultrapassar os R$ 4 mil reais.

Janaína compartilhou todos os detalhes de sua experiência em suas redes sociais, mostrando as etapas do tratamento e ressaltando os benefícios do ouro para a pele. “Descobri que o ouro não só é valioso, mas também faz maravilhas para a pele”, disse.

Os seguidores ficaram encantados com as postagens, e muitos expressaram desejo de experimentar um tratamento semelhante. Janaína, que já foi eleita a "mulher perfeita" pela revista Playboy da Noruega e que investiu cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, continua surpreendendo com suas escolhas luxuosas e exclusivas.