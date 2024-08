Webinar das Cidades Digitais reúne Prefeituras da Região Sul de Goiás e Governo do Estado

Programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás tem acelerado a transformação digital dos municípios

O investimento em cidades inteligentes na Região Sul de Goiás será tema de encontro virtual na próxima terça-feira (13), às 10 horas, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD). O WebinarRCD contará com a participação de secretários e gestores das Prefeituras de Morrinhos, Caldas Novas, Catalão e Pires do Rio. Eles compartilham como os municípios têm buscado a modernização da gestão pública através de inovações tecnológicas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas https://sympla.com.br/rcd.

Participam o Prefeito de Morrinhos, Joaquim Guilherme; o Secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Caldas Novas, Larner Diogo Oliveira de Jesus; Secretária de Ciência Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Catalão, Kelen Cristina Aires de Melo Cury, e o Superintendente de Comunicação da Prefeitura de Pires do Rio, Marcus Vinícius Lopes Ribeiro.

O Webinar das Cidades Digitais também contará com a participação daGerente de Fomento à Tecnologia Digital da Secretaria de Ciência e Tecnologia no Estado de Goiás, que apresenta o programa e-Goiás, que visa apoiar, fomentar e acelerar a transformação digital nos municípios goianos. “O programa apoia os municípios a abrirem seus desafios, em qualquer área, para que startups e centros de pesquisa possam ajudar a resolver. Então, se um município tem dificuldades para marcar consultas médicas, evasão escolar ou mesmo gerar empregos, vamos ajudar a resolver com tecnologia, inclusive, indo atrás dos recursos para isso”, destaca a Gerente.

Desde o início da pandemia, o WebinarRCD tem mostrado, de norte a sul do país, como as administrações municipais têm avançado na implementação de governos digitais com eficiência e eficácia. Mais de 2.500 prefeituras, em 25 Estados, já participaram do evento nos quatro anos da iniciativa. O acervo de soluções para cidades inteligentes está disponível na TVRCD.

Além de políticas públicas e modelos implementados nos municípios, o WebinarRCD abordará soluções disponibilizadas pelo Portal de Compras Públicas.