CTG Brasil abre inscrições para Programa de Estágio 2025

Inscrições vão até o dia 10 de setembro



Ourinhos (SP), 09 de agosto – A CTG Brasil, uma das empresas líderes em geração de energia limpa no País, lança seu Programa de Estágio 2025. Ao todo, são mais de 25 oportunidades para estudantes de graduação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Psicologia, dentre outras e estudantes de cursos técnicos, como Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica e Eletromecânica.



Para participar, é necessário ter previsão de conclusão do curso em dezembro de 2026 ou 2027 e idade a partir dos 18 anos. As oportunidades são para atuação nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Chavantes (SP), Ilha Solteira (SP) e Três Lagoas (MS), Piraju (SP), e cidades do entorno do complexo Eólico Serra da Palmeira.



Os interessados poderão se candidatar por meio do link https://ctg.across.jobs. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de setembro.



“Mais do que uma porta de entrada para o mercado de trabalho, nossos estagiários terão a oportunidade de trabalhar em uma das maiores geradoras de energia limpa do País e do mundo, contribuindo ativamente para a transição energética e para redução dos impactos das mudanças climáticas. Dentro do nosso programa, o estagiário poderá conhecer melhor o setor elétrico e a própria companhia, além de colocar em prática o conhecimento que vem adquirindo na universidade”, afirma Tatiana Garrido, diretora de Pessoas & Cultura da CTG Brasil.



O processo de seleção dos candidatos será virtual e envolverá testes, entrevistas com o time de Recrutamento e Seleção, painel com os gestores e entrevista com os líderes de cada área de estágio. É desejável conhecimento de inglês, pacote Office e Power BI (não eliminatórios). O programa valorizará habilidades como senso de dono, o cuidado com pessoas, adaptabilidade, agilidade, perfil colaborativo e eficiência.



Os selecionados receberão bolsa compatível com o praticado no mercado e benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência média e odontológica.



Sobre a CTG Brasil



Uma das maiores geradoras de energia do País, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é controlada indireta da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.