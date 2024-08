AgroGalaxy servindo 20 milhões de hectares de área plantada.

O AgroGalaxy é uma das maiores varejistas e de serviços voltados para o agronegócio brasileiro, atuando na comercialização de insumos e serviços agrícolas, produção e beneficiamento de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos. A companhia também oferece prestação de serviços financeiros, atuando com marcas que possuem mais de 30 anos de atuação no mercado.



Companhia listada no Novo Mercado, o AgroGalaxy (AGXY3) é composto pelas marcas Rural Brasil, Sementes Campeã, Agro100, AgroFerrari, Grão de Ouro, Boa Vista, Ferrari Zagatto e Agrocat, servindo 20 milhões de hectares de área plantada. A missão do AgroGalaxy é ser a melhor e mais sustentável varejista de insumos agrícolas e contribuir com o dia a dia do produtor rural, aumentando sua produtividade e a rentabilidade no campo. Atualmente, a empresa conta com 150 lojas em mais de 1.000 municípios de 14 estados do Brasil, atendendo cerca de 31 mil clientes.

