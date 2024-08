Exército brasileiro tem um dos melhores centros de ensino e proficiência de idiomas do mundo

O exército brasileiro possui um dos melhores e mais bem estruturados centros de ensino e proficiência em línguas internacionais de todo o mundo, chamado CIDEX (Centro de Idiomas do Exército). Uma unidade militar cujo objetivo é conduzir todo o sistema de ensino e certificação da proficiência em línguas do seu corpo de praças de carreira e oficiais.

O CIDEX com sua atual estrutura nasceu em 2015, mas é o resultado de um processo de valorização da língua estrangeira no exército brasileiro que vem se desenvolvendo desde 1961. Quem conta é o coronel Rodrigo do Valle Macêdo, comandante desse centro linguístico. “Estamos situados no Rio de Janeiro e contamos hoje com 06 idiomas em nosso quadro de trabalho: inglês, espanhol, francês, alemão, russo e italiano, além do português para estrangeiros”, diz o oficial.

Para o comandante Rodrigo Macêdo, o ensino e a certificação da proficiência em idiomas internacionais é um ponto crucial para a presença do exército brasileiro no contexto mundial. “O ensino de línguas que realizamos no CIDEX é o responsável direto pela preparação dos militares brasileiros para nossas missões no exterior”, comenta.

No ensino e avaliação da língua inglesa, Rodrigo Macêdo fala da parceria que o CIDEX fechou com a marca Cambridge University Press no Brasil, diretamente ligada à Cambridge inglesa, a mais antiga editora de ensino da língua inglesa no mundo. “O exame de proficiência da língua inglesa, aplicado pela Cambridge, é um dos melhores, senão o melhor e um dos mais reconhecidos em todo o mundo. Eles atestam nossos níveis de inglês aplicados para todos os objetivos educacionais que temos para o exército brasileiro em suas funções. É fundamental para o CIDEX contar com essa marca de excelência educacional em nosso processo de formação humana”, comenta o líder.

De acordo com as informações do oficial, o exército brasileiro está entre os mais avançados do mundo em subsistemas de ensino em idiomas, um dos poucos exércitos do mundo com um centro de ensino e proficiência em línguas. “Estamos tão nivelados em excelência como poucos outros países, como Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Chile e Uruguai na América e França, Espanha e Reino Unido na Europa”, avalia o coronel Macêdo.

Outro ponto fundamental desta parceria com a marca Cambridge, já que a língua inglesa é a mais aplicada em proficiência no mundo, é a importância dos estudos aplicados pelo CIEX para a evolução de patentes. O coronel Rodrigo Macêdo ressalta que “o processo de certificação da proficiência linguística, gerenciado pelo CIDEX, é um dos quesitos avaliados na valorização do mérito no processo de promoções dos oficiais e praças de carreira do Exército Brasileiro”