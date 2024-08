Como o colesterol alto afeta o coração? 

O colesterol alto, ao longo dos anos, contribui para um processo de aterosclerose, que é a formação de placas nas artérias de todo o corpo, inclusive nas artérias coronárias, que são as que irrigam o coração. Quando esse processo evolui, pode haver obstrução dessas artérias, levando o indivíduo a apresentar angina ou até mesmo infarto do miocárdio.

Segundo a cardiologista Dra. Bruna Miliosse, do Hospital Icaraí, as principais doenças causadas pelo colesterol alto são: infarto do miocárdio, o acidente vascular encefálico e as doenças arteriais periféricas, que podem levar a obstruções nas artérias das pernas, dentre outras doenças.

A especialista alerta que a doença pode acometer qualquer indivíduo, independentemente da faixa etária, e os sintomas variam de acordo com a doença. No caso da doença isquêmica do coração, os sintomas podem ser diversos, tais como: dor no peito, dor no braço esquerdo, falta de ar, sudorese intensa e até desmaios. No caso do acidente vascular encefálico, pode haver desmaios, alterações nos movimentos das pernas, dos braços ou do rosto, assim como alterações de sensibilidade, alterações visuais, dentre outros sintomas.

"A doença é silenciosa e perigosa, pois, como a pessoa não sente nada, não procura o médico logo. Então, o diagnóstico se torna mais tardio", explica Miliosse.

Para a médica, a prevenção é feita por meio de uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes e grãos integrais, além da prática de exercícios físicos regulares.

"Existem ainda os grupos de risco, geralmente os pacientes com outras doenças concomitantes, como o diabetes. Nesses casos, o risco cardiovascular do indivíduo pode ser maior", finaliza.