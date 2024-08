Com quantos ácaros você dorme?

Especialista revela a importância de usar protetor de colchão para conservá-lo e para sua saúde

Muito conhecido, mas pouco usado, os protetores de colchão normalmente são procurados para a cama dos pequenos. Esse produto é essencial para além da preservação e durabilidade, como também para saúde e bem-estar. “Quando usamos a proteção, criamos um ambiente de sono mais saudável porque impedimos a proliferação de ácaros e outros micro-organismos que podem causar diversas doenças respiratórias e outras complicações como a rinite e sinusite. Esses parasitas são atraídos por superfícies quentes e úmidas, onde se reproduzem com rapidez. A troca semanal de lençóis e fronhas também auxiliam no combate da propagação dos ácaros porque o acúmulo de resíduos da pele será menor”, explica João Souza, especialista em colchões da Prohouse.

Descubra abaixo quais são os tipos de protetores:

O produto tem como finalidade proteger o colchão como uma capa, impedindo que qualquer coisa – seja sujeira, suor, líquido ou micro-organismos – entre em contato direto. No mercado existem diferentes tipos de protetores de colchão, podendo ser acolchoados ou não, dependendo do material utilizado na fabricação. Essas peças podem ser encontradas em algodão, viscose de bambu, percal e poliéster. Descubra a diferença entre eles:

Algodão - conta com toque macio, tecido mais respirável e que auxilia no controle da temperatura corporal.

Viscose de Bambu - esse tem como característica natural ser antialérgico e antibacteriano, que além de ser impermeável é macio e mais fresco, ideal para manter a temperatura ideal para as crianças.

Percal - ideal para quem tem crianças pequenas em fase de alimentação com a mamadeira por ser impermeável e antialérgico.

Poliéster - resistente, além desse material ser fácil de limpar.

“É importante ter dois desses itens independente do tipo. Dessa forma, você mantém a higiene necessária para a cama usando um limpo enquanto o outro está lavando. Além disso, prefira aqueles que são impermeáveis e evite os de plástico”, aconselha Thariel.

Sobre Prohouse

Franquia de lojas especializadas em colchões, bases box e complementos para o dormitório, faz parte do grupo MGA Moveleira, que tem 45 anos de mercado. Atualmente, com 64 lojas distribuídas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a rede tem como meta encerrar o ano com ao total de 100 unidades.