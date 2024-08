Eurofarma abre processo seletivo com salários de até R$ 7 mil

Por Valdemar Medeiros / CPG

Vagas na Eurofarma em 2024: Novo processo seletivo tem como objetivo preencher dezenas de novas vagas de emprego com foco em profissionais de diferentes níveis de escolaridade.

A Eurofarma, multinacional brasileira presente em 22 países, anunciou a abertura de um novo processo seletivo com novas vagas de emprego abertas para candidatos de várias áreas. As vagas na Eurofarma são para contratação CLT, contudo, também há oportunidades para estagiários. Esta é uma oportunidade única de fazer parte de uma empresa em constante crescimento.

Quem pode participar do processo seletivo Eurofarma?As vagas na Eurofarma são voltadas para candidatos que residem nos estados de São Paulo, Roraima e Rio de Janeiro.

Entre as vagas de emprego abertas, estão:

Analista de Controle e Qualidade Jr

Necessário ensino superior completo em Farmácia ou Biologia, conhecimento em SAP será um diferencial, inglês intermediário será um diferencial, vivência na área do Controle de Qualidade Microbiológico, atuação na indústria farmacêutica, vivência com boas práticas de fabricação e boas práticas de laboratório, entre outros.

Coordenador(a) Compras (Diretos produtivos)

Necessário ensino superior completo em administração de empresas, engenharia, economia ou similar, desejável pós em projetos, inovação, negócios, pacote office (Excel, PPT) – Avançado, inglês avançado, desejável conhecimento em SAP e experiência com strategic sourcing.

Coordenador(a) de Excelência Operacional

Necessário graduação completa em Engenharia, Farmácia ou áreas correlatas, pós-graduação ou especialização, e outros segmentos, com sólidos conhecimentos do Sistema Lean, mapeamento do fluxo de valor, BPF, criação de sistema puxado e nivelado, pensamento A3, Kaizen, MASP, 5S, gerenciamento da rotina diária, vivência com sistema SAP será considerado um diferencial, entre outros.

Eletricista de Manutenção

Necessário formação técnica em Elétrica, Automação Industrial e Eletroeletrônica, ter senso de urgência para resolver de forma eficaz as questões do dia a dia que podem atrasar a produção, saber trabalhar em equipe, visto que estará em constante contato com quem maneja os equipamentos, com outros mecânicos e líderes, ter olhar analítico para entender rapidamente os problemas, entre outros.

Candidaturas no processo seletivo Eurofarma acontecem pela internet

A lista completa de vagas de emprego podem ser encontradas na página de carreiras da Eurofarma na plataforma Gupy. Na página, selecione o cargo desejado e leia com atenção todos os requisitos, atribuições e informações adicionais.

Para se candidatar ao processo seletivo Eurofarma, será necessário enviar um currículo atualizado à empresa, além de preencher um formulário com dados básicos.

Aqueles que forem aceitos às vagas na Eurofarma, além de um salário compatível com o mercado, contarão com diversos benefícios como:

Licença paternidade estendida;

Restaurante interno;

Farmácia/Dispensário com medicamentos gratuitos para você, pais, cônjuge e filhos;

Vale alimentação;

Licença maternidade;

Assistência médica;

Academia para cuidar da sua saúde;

Vale transporte/Fretado/Estacionamento – de acordo com a unidade de trabalho;

Programas de desenvolvimento, que oferecem parcerias em instituições de ensino com desconto;

Seguro de vida;

Assistência odontológica;

Previdência privada para que possa planejar seu futuro.

Saiba como é atuar na Eurofarma

Podem participar do processo seletivo Eurofarma de vagas de emprego aqueles que se identificam com o propósito da Eurofarma de promover acesso à saúde para que todas as pessoas possam viver mais e melhor e busca trabalhar em uma empresa empreendedora, inovadora, ética e sustentável.

A empresa valoriza suas pessoas e acredita que uma boa experiência na empresa é a chave do sucesso para que seja possível oferecer os melhores produtos e medicamentos para seu consumidor.

Segundo Marlene Tursi, analista de controle de qualidade Sr, sente orgulho de atuar na Eurofarma, uma empresa que está sempre lançando novos medicamentos, pensando na saúde dos pacientes e atuando em diversas áreas sociais, sendo empreendedora, inovadora, ética e reconhecida por todos esses valores.

Fonte: Click Petróleo e Gás