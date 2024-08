Quem somos? Conheça o AgroGalaxy!

Nosso projeto nasceu de uma decisão audaciosa do Fundo Aqua Capital de fazer investimentos em empresas do setor de revendas de insumos agrícolas no Brasil.

O primeiro investimento aconteceu em 2016 na Rural Brasil, seguido pela Agro100 e Sementes Boa Nova em 2017, Grão de Ouro e Agro Ferrari em 2018.

Novos investimentos foram feitos em 2019 com a chegada da Sementes Campeã visando dar complementaridade a estas empresas. Mantendo a expansão desta rede, em 2021 foi concluída a compra da Ferrari Zagatto, e em 2022, da Agrocat.

E assim surgiu o AgroGalaxy, um projeto revolucionário e único de geração de valor nunca antes visto no mercado agro brasileiro.

Como o AgroGalaxy atua

Somos uma das principais plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços do Brasil e nos destacamos por levar inovação e tecnologia para o campo.

O AgroGalaxy atua na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento, comercialização de grãos e prestação de serviços agrícolas.

O que torna o AgroGalaxy único

Os esforços coordenados atráves de uma liderança competente, marcas fortes e enorme capacidade de acesso ao mercado nos proporcionam uma oportunidade única de crescimento e potencialização.

O AgroGalaxy conta com uma infraestrutura completa:

De faixa de cobertura contínua passando pelas principais áreas agrícolas do país

Nossa área de cultivo é igual a mais de 8 milhões de hectares

Nossa empresa atende a mais de 29 mil clientes cadastrados

Nossa empresa tem 28 silos para armazenamento

Temos 169 lojas e pontos comerciais distribuídos por diversos estados.

13 unidades de sementes sendo 3 próprias e 10 toolings.

Essa enorme capacidade de acesso ao mercado, reforçada por lideranças competentes, marcas fortes e com muita credibilidade, criam uma oportunidade única de potencialização através de um esforço muito bem coordenado.

E esse é o principal objetivo da Plataforma AgroGalaxy: assegurar o máximo de geração de valor através de continuados processos de melhorias de governança, de forma a propiciar crescimento

consistente e sustentável

, com ganhos de sinergia, eficiência e produtividade em cada uma das empresas, fazendo delas um todo forte e valioso.

Uma verdadeira revolução do mercado agro com inovação e tecnologia!