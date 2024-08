IPVA, licenciamento e crenças são fatores considerados na escolha do final da placa para compra do carro, segundo estudo

Estudo mostra também que 59% dos entrevistados estão em busca de um novo veículo

São Paulo, agosto de 2024 – Com o objetivo de identificar o comportamento do consumidor durante o processo de busca por um carro novo, a Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, apresenta nova pesquisa sobre a relevância do número final da placa entre os usuários da plataforma na hora de adquirir um veículo.

De acordo com levantamento realizado pelo Webmotors Autoinsights, quando questionados sobre as motivações para a escolha do final da placa, 39% dos respondentes disseram levar em conta o rodízio de veículos - medida adotada na cidade de São Paulo em áreas urbanas com alto volume de tráfego que consiste em restringir a circulação de veículos em dias e horários específicos, de acordo com o final da placa do carro, com o objetivo de reduzir congestionamentos e a poluição.

O estudo revela outros motivos para a escolha dos finais de placas: IPVA (31%); licenciamento (29%); crenças (14%); e outros fatores (5%) também foram citados no levantamento. Entre os participantes da pesquisa, 59% estão em busca de um novo veículo.

Na comparação entre os finais de placa mais buscados na Webmotors no primeiro trimestre de 2024 ante o mesmo período do ano passado, a liderança se manteve com os finais 1 e 2, cujo pagamento do licenciamento está previsto para julho e o rodízio acontece às segundas-feiras.

“Observamos que, além do dia do rodízio, o mês do licenciamento está entre os principais fatores para a escolha da placa, o que pode explicar o salto na preferência dos finais 9 e 0 na plataforma. Nesses casos, a taxa deve ser quitada em novembro e dezembro, respectivamente - período que coincide com o recebimento do 13° salário para boa parte dos brasileiros”, analisa Natalia Spigai, CMO da Webmotors.

O estudo realizado pela Webmotors ouviu 2.141 usuários da plataforma.

