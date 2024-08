Quer trabalhar de Casa?

Por Alisson Ficher

O mercado de trabalho está em constante evolução, e novas oportunidades estão surgindo para quem busca flexibilidade e uma carreira promissora.

A GOVBR, empresa especializada na transformação digital da gestão pública municipal, acaba de abrir um processo seletivo que promete mudar o cenário para muitos profissionais. O detalhe surpreendente? Não é necessário concurso para se candidatar.

A GOVBR e sua Missão de Transformação Digital

A GOVBR é conhecida por sua atuação em informatizar a gestão pública, oferecendo soluções tecnológicas que facilitam a administração municipal no Brasil. A empresa visa promover a eficiência na gestão pública por meio de ferramentas inovadoras que auxiliam na tomada de decisões e na estratégia governamental.

Recentemente, a GOVBR anunciou a abertura de uma vaga para Consultor(a) de Produto Pl na área de Arrecadação. Esta oportunidade é ideal para profissionais que buscam atuar de forma híbrida ou totalmente remota. A seguir, confira os detalhes dessa posição:

Responsabilidades e Atribuições

O Consultor(a) de Produto Pl será responsável por:

Mapeamento de processos e parametrização do sistema.

Negociação com clientes sobre prazos e alterações de tarefas.

Implantação do sistema, treinamento e suporte ao cliente.

Documentação do projeto.

Essas atividades visam garantir a satisfação dos clientes e explorar novas oportunidades de negócios, desempenhando um papel crucial na evolução dos serviços oferecidos pela empresa.

Requisitos e Qualificações Necessárias

Para concorrer à vaga, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ensino superior em Administração, Tecnologia da Informação ou áreas afins.

CNH B e disponibilidade para viagens.

Experiência em áreas tributária, de receitas e contábil.

Experiência em suporte ao cliente.

Diferenciais

Ter conhecimento na área pública será considerado um diferencial importante para os candidatos.

Benefícios Oferecidos pela GOVBR

A GOVBR proporciona uma gama de benefícios aos seus colaboradores, incluindo:

Auxílio Alimentação/Refeição.

Auxílio Educação.

Clube de vantagens GOVBR com convênios nacionais.

Plano de Saúde Unimed (nacional e extensivo aos dependentes).

Planos odontológicos.

Seguro de vida.

Premiação por indicação de futuros colaboradores.

Bônus anual.

Universidade Corporativa.

TotalPass.

Além disso, a empresa investe no crescimento e desenvolvimento dos funcionários por meio do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e da avaliação de desempenho anual.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo da GOVBR é dividido em várias etapas, que incluem:

Cadastro: Inserção de dados pelo site de recrutamento.

Fit Cultural: Avaliação do alinhamento com a cultura da empresa.

Entrevista Atração e Seleção: Entrevista inicial com o candidato.

Perfil Comportamental: Análise do perfil comportamental.

Análise do Perfil/Gestor: Avaliação detalhada pelo gestor da área.

Entrevista com Gestor: Entrevista final com o gestor responsável.

Envio da Proposta: Proposta de emprego ao candidato selecionado.

Contratação: Finalização com a contratação do candidato.

Sobre a GOVBR

Com uma equipe de mais de 650 colaboradores, a GOVBR investe continuamente no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional de seus funcionários. A empresa valoriza a inovação e a colaboração, promovendo um ambiente de trabalho ético e respeitoso.

Como participar do processo seletivo

Se você está interessado em fazer parte de uma equipe inovadora e dinâmica, aproveite a chance de se candidatar à vaga de Consultor(a) de Produto Pl. A GOVBR oferece uma excelente oportunidade para quem deseja contribuir com a transformação digital da gestão pública no Brasil. Cliquei aqui para se inscrever.

Fonte: Click Petróleo e Gás