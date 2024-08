Equatorial Goiás regulariza rede elétrica no Loteamento Nova Esperança, em Jataí

A companhia finalizou a construção da rede elétrica no Loteamento Nova Esperança, no município de Jataí, para regularizar o fornecimento de energia para cerca de 300 clientes que viviam em situação irregular.

Goiânia, agosto de 2024 – A segurança e a qualidade no fornecimento de energia elétrica para toda a população do Estado são prioridade da Equatorial Goiás desde que iniciou sua atuação na concessão, há um ano e meio. Diante disso, a distribuidora finalizou a construção da rede elétrica no Loteamento Nova Esperança, no município de Jataí, para regularizar o fornecimento de energia para cerca de 300 clientes que viviam em situação irregular.

A companhia construiu aproximadamente 2 quilômetros de redes de média e baixa tensão, que incluiu a instalação de mais de 90 postes de concreto, transformadores, mais de 5 quilômetros de ramais de ligação - cabos que conduzem a energia de um ponto a outro - e os medidores de energia para cada unidade consumidora.

Além disso, a companhia realizou um mutirão de atendimento para os clientes do bairro, para que pudessem solicitar as ligações novas e tivessem a oportunidade de se cadastrar no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que dá até 65% de desconto na conta de energia.

Para o superintendente da Equatorial Goiás na região Sudoeste, Adriano Coloni, essa ação é de grande importância para os moradores, que vão sair da irregularidade. “Além da normalização da rede para os clientes, essa obra vai levar segurança e modernização ao sistema elétrico, possibilitando mais qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia para a população”, destaca. Adriano pontua, ainda, que o início da obra reflete o compromisso da companhia com a eficiência e a rapidez, visto que a previsão é de ser entregue no mês de outubro.

Adriano ressalta a importância da regularização das instalações elétricas residenciais, pois além de ser crime, a manipulação ilegal da rede elétrica provoca sérios ricos de acidentes graves e até fatais para a população. As ligações clandestinas também prejudicam o fornecimento para os clientes regulares, pois sobrecarregam a rede, causam curtos-circuitos e podem danificar equipamentos.

Reconstrução

Nos últimos 12 meses, a Equatorial Goiás investiu mais de R$ 2 bilhões na reconstrução do sistema elétrico do estado. O resultado totaliza mais de 420 mil serviços entregues, 11% a mais do planejado em obras como manutenção preventiva, limpeza de faixa, criação de novas redes de média tensão, podas de árvores, manutenções e modernizações de subestações.

Para que os goianos façam parte do plano de reconstrução do sistema elétrico e entendam os desafios para trazer estabilidade ao fornecimento, a Equatorial Goiás criou o Trabalhômetro, uma plataforma pioneira no país, que permite acompanhar em tempo real a atuação da concessionária no estado. O Trabalhômetro pode ser acessado no site: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/.