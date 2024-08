Com salários atrativos de até € 4.000, multinacional Danone enfrenta escassez de mão de obra

Escrito por Roberta Souza

Multinacional francesa abre vagas de emprego em diversas áreas com excelentes salários para brasileiros na Espanha!

De acordo com vagaspelomundo, se você está buscando vagas de emprego na Europa, a Danone na Espanha tem ótimas oportunidades. A multinacional francesa está contratando profissionais de várias áreas, oferecendo salários que podem ultrapassar os € 4.000 mensais. Confira todas as vagas disponíveis e saiba como se candidatar para trabalhar em uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo.

Oportunidades na Danone na Espanha

A Danone oferece uma ampla variedade de vagas na Espanha, abrangendo diferentes setores e níveis de experiência. As oportunidades vão desde cargos administrativos até posições especializadas, proporcionando um ambiente de crescimento e desenvolvimento profissional. Além do salário competitivo, os benefícios incluem bônus e pacotes de remuneração atraentes.

Se você está procurando uma mudança de carreira e deseja explorar vagas na Europa, não deixe de conferir as vagas na Danone na Espanha. Além disso, conheça os salários médios oferecidos pela empresa para diferentes posições.

Vagas disponíveis na Danone na Espanha

A Danone está com várias vagas de emprego abertas na Espanha, cobrindo diversas áreas e posições. Aqui estão algumas das oportunidades disponíveis:

Marketing Tech Inno, Líder de Mídia e S&I

Gerente de Desempenho e Governança de TI e Dados

IT&Data | Proprietário do Produto Pais e Pacientes

Gerente de Design de Produto de P&I

Gerente Sênior de Processos de P&I

Estagiária de Organização e Transformação

Estagiário HRBP

Gerente de Transformação de Planejamento de Suprimentos

Estagiária de Cultura Global

Estagiário de Operações de TI e Dados

Estagiário de Vendas

Estagiário de Sustentabilidade

Estagiário de RH Madri (Três Cantos)

P&D Interno

Profissional de Práticas de Prevenção de Riscos Laborais

Estratégia de Marketing Interno e Saúde

Estagiário Financeiro

Assessor de Nutrição – Extremadura

Assessor de Nutrição – Madri

Estágios de Engenharia Industrial

Estagiário PRL

Delegado de Visita Médica

Qualidade Interna

Delegado Especialista em Nutrição Médica – Andaluzia

Delegado Especialista em Nutrição Médica – Levante

Estagiário de Controle

Estagiário de Controladoria Financeira de Águas

E muito mais

Salários médios na Danone na Espanha

Após conhecer as oportunidades de vagas de emprego na Danone na Espanha, confira os salários médios para algumas posições na multinacional:

Gerente de Marca: entre € 3.000 e € 4.000 mensais brutos

Gerente de Contas Principais (KAM): de € 4.000 a € 6.000

Gerente de Contas: entre € 4.000 e € 8.000

Gerente: de € 2.000 a € 7.000

Profissional de Marketing: entre € 1.000 e € 3.000

Planejador de Demanda: de € 2.000 a € 3.000

Gerente de Trade Marketing: média de € 4.000

Profissional de Recursos Humanos: entre € 3.000 e € 6.000

Gerente de Marca Júnior: de € 3.000 a € 4.000

Controlador Financeiro: entre € 5.000 e € 6.000

Operador de Produção: de € 1.000 a € 3.000

Gerente Assistente de Marca: entre € 2.000 e € 3.000

Gerente de Categoria: de € 3.000 a € 4.000

Gerente Sênior de Marca: entre € 4.000 e € 6.000

Diretor: de € 5.000 a € 9.000

Analista de Marketing: entre € 917 e € 4.000

Como se candidatar para trabalhar na Danone na Espanha

Para se candidatar a uma das vagas na Espanha na Danone, acesse o portal de carreiras da companhia. Utilize os filtros para buscar as oportunidades disponíveis no país. Cada vaga possui uma descrição detalhada dos requisitos e responsabilidades, além de informações sobre o processo de candidatura.

É necessário criar um perfil no portal de carreiras da Danone, onde você pode submeter seu currículo e outras informações relevantes. Para aumentar suas chances, prepare um currículo atualizado e uma carta de apresentação que destaque suas habilidades e experiências mais relevantes. Assim, você pode atrair a atenção dos recrutadores.

Uma excelente oportunidade de carreira

A Danone enfrenta uma escassez de mão de obra e oferece uma excelente oportunidade para quem busca vagas na Europa. Com salários competitivos e um ambiente de trabalho que incentiva o crescimento profissional, a multinacional francesa é uma opção atraente para profissionais de diversas áreas. Não perca a chance de se candidatar e faça parte de uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo.