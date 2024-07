Empresa de laticínios abre vagas para auxiliar de cozinha e motorista

A empresa se destaca no mercado pela valorização de seus colaboradores, oferecendo um ambiente acolhedor e incentivos para o desenvolvimento pessoal e profissional dos que nela trabalham.

A Marajoara Laticínios, uma das maiores e mais tradicionais indústrias do Centro-Oeste, está com oportunidades de trabalho. A empresa está com duas vagas abertas, uma para auxiliar de cozinha e outra para motorista.

Confira:

Auxiliar de de cozinha com experiência na área

Salário - R$ 1.801,40, acrescido de 5% de assiduidade, totalizando R$ 1.891,47

Benefícios - ajuda de custo para o transporte, almoço no local , seguro de vida, plano de saúde e odontológico. Após seis meses de contratação, a empresa oferece cesta básica mensal. Carga horária - de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, com intervalo. A empresa dá preferência a quem reside em Aparecida de Goiânia.

Motorista

Salário - R$ 2.972,32, acrescido de 5% de assiduidade, totalizando R$ 3.120,94

Benefícios - hora extra (se houver), almoço na empresa , seguro de vida, plano de saúde e odontológico. Após seis meses de contratação, a empresa oferece cesta básica mensal. Carga horária - de segunda a sexta-feira das 5h às 14h30, com intervalo de almoço, das 11h às 12h30. Sábados das 13h às 17h. Candidato tem de ter, no mínimo, 6 meses de experiência na função

Interessados enviar currículo para curriculos@ marajoaralaticinios.com

Sobre Marajoara

A Marajoara Laticínios é uma empresa líder no mercado de alimentos e laticínios, reconhecida por sua excelência em qualidade e inovação. Com mais de 45 anos de história, a empresa tem como missão fornecer produtos saudáveis e saborosos para consumidores em todo o Brasil, utilizando tecnologia de ponta e práticas sustentáveis em sua produção. Atualmente a empresa comercializa os produtos: leite (UHT), bebida láctea sabor (UHT), leite condensado e creme de leite (UHT)