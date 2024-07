Conheça agora as 3 cidades consideradas “pilares” do agronegócio brasileiro

Por Terra Brasil

Neste ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou um estudo que destaca Rio Verde, Jataí e Cristalina como três das cidades mais ricas do agronegócio brasileiro. Estes municípios goianos fazem parte de uma seleta lista dos 15 primeiros colocados. A análise, feita com base na pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, traz à tona a relevância do Centro Oeste na produção agrícola nacional.

Os destaques

Dentre os 100 municípios mais ricos do agronegócio no Brasil, impressionantes 67 estão localizados no Centro Oeste. Este dado evidencia a importância da região, que é um verdadeiro celeiro de riquezas. Goiás, além de abrigar Rio Verde, Jataí e Cristalina, possui outros municípios que contribuem significativamente para essa estatística.

Estas cidades goianas se destacam no agronegócio brasileiro por diversos fatores. Rio Verde, por exemplo, arrecadou um total de quase R$ 8 bilhões, representando cerca de 1% da arrecadação total de todos os municípios analisados. Em 8º lugar na lista geral, Jataí arrecadou aproximadamente R$ 6,3 bilhões. Já Cristalina, 11º no ranking, somou R$ 5,5 bilhões em arrecadações.

A pesquisa considerou áreas colhidas, níveis de produção, valor de fabricação das lavouras e o rendimento obtido. Estes fatores combinados mostram como essas cidades conseguem manter altos níveis de produtividade e valorização, impulsionando o crescimento econômico regional e nacional.

Os resultados do último ano de pesquisa mostraram recordes tanto na produção quanto no valor. Foram produzidas 263,8 milhões de toneladas de alimentos em uma área de 90,4 milhões de hectares. Esta alta produtividade resultou em um valor de produção de R$ 830,09 bilhões. Esses números são impressionantes e indicam um crescimento constante do setor agrícola.

- Produção de soja: 120,7 milhões de toneladas

- Produção de cana-de-açúcar: 724,4 milhões de toneladas

- Produção de milho: 109,4 milhões de toneladas

A produção de soja caiu 10,5% em 2022, mas ainda assim o valor da produção cresceu 1,3%, alcançando R$ 345,4 bilhões. Rio Verde, por exemplo, produziu 1,64 milhões de toneladas. Na produção de cana-de-açúcar, houve um aumento de 1,2% em volume e 24,2% em valor, totalizando R$ 93,5 bilhões.

Produção total

Quais são os maiores produtores agrícolas do Brasil?

Além das cidades goianas, outros municípios também se destacam na produção agrícola nacional. Sorriso, no Mato Grosso, lidera a lista com 2,1 milhões de toneladas de soja. Em termos de cana-de-açúcar, Uberaba e Barretos, ambos em Minas Gerais, são os líderes. Quirinópolis, outro município goiano, é o terceiro maior produtor de cana, com 6,59 milhões de toneladas.

Outra cultura que merece destaque é o milho, cuja produção atingiu 109,4 milhões de toneladas em 2022, gerando R$ 137,7 bilhões. Este valor representa um aumento de 18,6% em relação ao ano anterior, evidenciando a importância da segunda safra para o crescimento do setor.

O valor total de produção das principais culturas agrícolas no Brasil bateu recorde em 2022, totalizando R$ 830,1 bilhões, um aumento de 11,8% em relação a 2021. Este crescimento contínuo demonstra como o agronegócio é vital para a economia brasileira.

Os pilares - Rio Verde, Jataí e Cristalina

Com base nos dados apresentados, fica claro que Rio Verde, Jataí e Cristalina são pilares do agronegócio brasileiro, contribuindo significativamente para a economia do país. O Centro Oeste, em geral, se consolida cada vez mais como uma das regiões mais produtivas e ricas do Brasil, graças ao seu desempenho excepcional no setor agrícola. À medida que esses municípios continuam a evoluir e crescer, espera-se que seu impacto positivo na economia nacional apenas se intensifique.

Fonte: Terra Brasil Notícias