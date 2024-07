QUARTA CONVOCATÓRIA DE SUPLENTES DO EDITAL PAULO GUSTAVO

O novo cronograma é estabelecido para atender esta convocatória, a fim de prosseguir com os trâmites de seleção, visando à distribuição dos recursos advindos do remanejamento de categorias não contempladas e de candidatos desclassificados.

A Secretaria Municipal de Cultura torna público o quarto chamamento de suplentes aprovados no Edital nº 004/2023 - Lei Paulo Gustavo em Jataí e dispõe de cronograma específico. Esta convocação se dá conforme disposto no item 13 do Edital, no qual é aberto um COMUNICADO para convocação dos suplentes, que deverão apresentar os documentos e passar por habilitação e, enfim, homologação do resultado final, além da assinatura do Termo ou Recibo.

O novo cronograma é estabelecido para atender esta convocatória, a fim de prosseguir com os trâmites de seleção, visando à distribuição dos recursos advindos do remanejamento de categorias não contempladas e de candidatos desclassificados.

Portanto, clique no botão abaixo para acessar o 4º COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DO EDITAL Nº 004/2023 na íntegra.

[ACESSE AQUI O 4º COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO] (manter a cor laranja)

[FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO] (manter a cor roxa)

Os convocados devem estar atentos a toda e qualquer atualização na página oficial da Lei Paulo Gustavo em Jataí. Após habilitação, os contemplados deverão acessar a Cartilha de Boas Práticas de Execução e Prestação de Contas disponível na página da Cultura.

Os candidatos suplentes convocados que descumprirem o cronograma proposto em convocatória serão, automaticamente, desclassificados e convocados novos.

A Secretaria Municipal de Cultura mantém disponível os canais de atendimento para tirar as dúvidas. Seguem abertos os agendamentos para o “Tira Dúvida Lei Paulo Gustavo”, mediante prévio agendamento online em nosso site (www.jatai.go.gov.br/cultura), pelo e-mail [email protected] e WhatsApp (64) 3632-4140 com o assunto “Informações Edital Paulo Gustavo”. O Centro Cultural Basileu Toledo França está localizado na Av. Goiás, 1433 - Vila Progresso.

Acompanhe todas as informações do Edital nº 004/2023 clicando aqui

Nota JN

Devido a problemas técnicos, os links não estão abrindo, já estamos trabalhando a solução. Enquanto isso, em todo caso para maiores esclarecimentos, procurar a Secretaria de Cultura para ter mais informações.