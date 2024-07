Goiás: Prazo para preenchimento do questionário do Censo das UBS

No estado, até o momento, 566 unidades concluíram a pesquisa; 787 ainda precisam responder ao Censo e outras 127 ainda não finalizaram o questionário.

O prazo para gestores municipais responderem ao Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde se encerra em 31 de julho. Até o momento, 787 UBSs ainda não responderam ao questionário no estado de Goiás, e outras 127 precisam completar a pesquisa. O responsável deve acessar o sistema e-Gestor e preencher as perguntas do questionário, que são dirigidas a um respondente por UBS, em conjunto com sua equipe.

