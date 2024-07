Presidente do CCAS, José Otávio Menten, é homenageado

A premiação de José Otávio Menten no Congresso Paulista de Fitopatologia não só celebra sua extensa e impactante carreira, mas também reforça o compromisso do CCAS com a promoção da ciência e da sustentabilidade no agronegócio.

Durante o 43º Congresso Paulista de Fitopatologia, realizado entre 22 e 24 de julho, no campus Botucatu da Unesp, o presidente do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), José Otávio Menten, foi agraciado com o Prêmio Paulista de Fitopatologia. Esta honraria, entregue pelos relevantes serviços prestados à fitopatologia paulista, reflete uma carreira dedicada ao avanço da ciência agronômica e à proteção de plantas.

Menten expressou sua surpresa e satisfação com o reconhecimento: "Para mim foi uma grande surpresa, uma grande satisfação receber esse prêmio, que é um prêmio em que o escolhido é votado pelos seus pares, pelos fitopatologistas do estado de São Paulo e os fitopatologistas que têm atividades aqui em São Paulo". Ele ainda destacou a importância da fitopatologia em sua trajetória: "A fitopatologia é uma área da ciência agronômica que estuda as doenças das plantas e essa homenagem é o coroamento de uma carreira de quase 50 anos, que começou logo após minha formatura, em 1974".

O congresso, que é um evento bienal, reuniu pesquisadores, professores e alunos para discutir os avanços na diagnose e no manejo das doenças das plantas agrícolas e florestais. A programação incluiu mesas redondas, apresentações de trabalhos científicos, tanto oralmente quanto na forma de pôsteres, além de oferecer oportunidades para networking e intercâmbio de conhecimentos entre os participantes.

Menten lembrou com orgulho de sua jornada profissional, que começou no Instituto Agronômico de Campinas: "Com toda essa carreira, é uma grande alegria minha ser reconhecido pelos meus pares e saber que esses 50 anos como profissional foram dedicados ao agronegócio e à proteção de plantas." Ele enfatizou a evolução do Brasil no cenário agropecuário mundial, atribuída às inovações tecnológicas e ao aumento da produtividade: "Esse grande aumento na produção vegetal que nós tivemos foi muito mais devido às inovações, às tecnologias que foram incorporadas à produção do que à expansão da área cultivada".

Além de sua atuação em pesquisa e extensão, Menten também tem uma carreira marcante na área de ensino, formando gerações de profissionais que contribuíram para o crescimento do agronegócio brasileiro: "Nós estamos empenhados na formação de profissionais que têm se dedicado para que o Brasil cresça. E principalmente agora, nesse momento em que o Brasil é visto como o celeiro do mundo, o país que mais vai contribuir para a produção de alimentos para atender as demandas mundiais, nós vamos precisar de técnicos cada vez mais qualificados".

O CCAS, presidido por Menten, é uma organização da sociedade civil dedicada à discussão de temas relacionados à sustentabilidade da agricultura. Fundado em 2011, o conselho se destaca pela imparcialidade, ética e transparência em suas ações, sempre valorizando o conhecimento científico. "Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira," explicou Menten.

A premiação de José Otávio Menten no Congresso Paulista de Fitopatologia não só celebra sua extensa e impactante carreira, mas também reforça o compromisso do CCAS com a promoção da ciência e da sustentabilidade no agronegócio.

Mini Biografia de José Otávio Menten

José Otávio Menten é Professor Sênior da USP/ESALQ, presidente do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), e sócio da AGROPROTECT Consultoria em Defesa Vegetal e do Instituto Plant Care Pesquisas Agrícolas. Engenheiro Agrônomo formado pela ESALQ/USP, Menten possui Mestrado em Fitopatologia, Doutorado em Agronomia, e pós-doutorados em Resistência e Epidemiologia (Holanda), Patologia de Sementes (Dinamarca) e Biotecnologia (Inglaterra). Com uma carreira que abrange pesquisa, ensino e extensão, Menten também foi pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), da EMBRAPA, do CENA (USP) e do CNPq. Ele tem atuado em diversas instituições de ensino, incluindo a Universidade de Marília (UNIMAR) e a Escola de Agronomia de Pinhal (UNIPINHAL), além de ser um destacado orientador de estudantes de graduação e pós-graduação. Menten é autor de seis livros, 11 capítulos de livros, 173 artigos científicos e 99 artigos técnicos. Sua contribuição para o agronegócio brasileiro é amplamente reconhecida, tanto por sua atuação acadêmica quanto por seu envolvimento em organizações científicas e regulatórias.