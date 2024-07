Gina Facuri, Especialista em Mercado de Luxo, recebe Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera

Na noite desta terça-feira (24), na Cidade de Goiás, Gina Facuri, renomada Especialista em Mercado de Luxo, foi homenageada com a mais alta honraria conferida pelo Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e sua esposa, a primeira-dama Gracinha Caiado: a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera.

A entrega da honraria ocorreu como parte das comemorações do aniversário de 297 anos da cidade de Goiás Velho, celebrado no dia 25 de julho. O município foi capital do estado de Goiás até 1937 e, devido à sua arquitetura barroca e importantes fatos históricos, faz parte do Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Criada pelo Decreto nº 479, de 1975, a condecoração visa reconhecer e homenagear pessoas físicas e corporações militares, nacionais ou estrangeiras, cujas ações ou méritos excepcionais justifiquem tal distinção.