Leilão Fazenda Canaã chega à sétima edição

A Agropecuária Leopoldino está organizando novamente o Leilão Fazenda Canaã, que chega à sua sétima edição. O evento será realizado presencialmente, de 26 a 28 de julho, com início às 12 horas (horário de Brasília), na sede da fazenda, em São Carlos (SP). Estarão disponíveis prenhezes, aspirações, bezerras, novilhas e vacas doadoras - todas da raça Nelore.

"As perspectivas são muito promissoras, pois tanto nós da Canaã quanto os convidados estaremos apresentando o que há de melhor em nossos plantéis para garantir que o evento seja um verdadeiro sucesso", declarou João Leopoldino Neto, diretor da Agropecuária.

A Agropecuária Leopoldino coleciona prêmios pelo manejo e pela genética de alta qualidade de seus animais. O criatório também se destaca como um símbolo de inovação e tradição na pecuária de corte brasileira.

O Canal Rural será responsável pela transmissão do 7º Leilão Fazenda Canaã. A leiloeira é a Programa Leilões e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) chancela o evento.

Mais informações: (16) 99176-4555.

Leilões oficiais

Os criadores que oficializam seus leilões na ACNB demonstram visão e comprometimento, colaborando para o fortalecimento e a valorização da raça Nelore e de seu próprio negócio. Com a oficialização, o promotor contribui com o valor equivalente a 1 salário mínimo para a ACNB e, em contrapartida, tem o seu leilão divulgado para todos os associados e a rede de relacionamentos da entidade, fortalecendo sua comunicação e ampliando o alcance a potenciais investidores. Os recursos arrecadados com a oficialização de leilões são integralmente aplicados pela ACNB e pelas Associações Regionais do Nelore conveniadas em ações de promoção da genética e da carne Nelore.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.