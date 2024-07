Após tatuar nome de Bellingham, influencer Tyffany Santos recebe nova proposta

"Financeiramente era ótima, mas dessa vez não aceitei", afirma Tyffany Santos

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Tyffany Santos voltou a ser notícia. Desta vez, a modelo recusou uma proposta inusitada e financeiramente tentadora. "Financeiramente era ótima, mas dessa vez não aceitei," declarou Tyffany ao falar sobre a oferta de 50 mil euros para tatuar o nome do jogador francês Kylian Mbappé em uma região íntima de seu corpo.

Tyffany, que já havia aceitado tatuar o nome do jogador inglês Jude Bellingham por 10 mil euros, explicou sua decisão de não repetir a experiência. "Não é o momento de fazer outra tatuagem nesse estilo," afirmou a modelo, mas deixou claro que está sempre aberta a novas experiências e aos desejos de seus fãs. "Mas estou sempre aberta a novas experiências e a atender os desejos dos meus fãs," disse ela.

A primeira tatuagem, que marcou o nome de Bellingham em uma área íntima, gerou um grande impacto na carreira de Tyffany. "Nunca imaginei que um pedido tão específico pudesse se tornar realidade, mas estou sempre aberta a novas experiências e a atender os desejos dos meus fãs," relembrou Tyffany. Ela revelou que os pedidos inusitados dos fãs não são novidade. "Uma vez, um seguidor me pediu para fazer um vídeo usando uma lingerie vermelha e estourando balões com os pés e com as mãos. Ele era obcecado por balões e achava isso extremamente excitante," contou a influenciadora.

Sobre o sucesso nas plataformas de conteúdo adulto, Tyffany compartilhou os resultados positivos após a tatuagem de Bellingham. "Após a tatuagem que eu fiz do jogador inglês, eu aumentei 50% dos meus assinantes, ganhei bastante seguidores também. Atrair esse público do futebol foi muito bom, quem sabe mais pra frente eu traga novidades," afirmou a modelo, deixando no ar a possibilidade de futuras surpresas para seus seguidores.