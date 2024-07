Goiás Business Show promete revolucionar o setor agroindustrial

A cidade de Aparecida de Goiânia se prepara para receber a Goiás Business Show, feira de Tecnologia, Negócios e Agroindústria, que acontecerá de 13 a 17 de agosto, no Espaço Goiás. Este evento, reunirá especialistas, empresas inovadoras e público interessado em conhecer as últimas tendências e avanços tecnológicos aplicados à agroindústria.

Com uma programação diversificada, a feira contará com palestras, workshops e demonstrações de equipamentos de última geração, além de oportunidades de networking e negócios. Entre os temas abordados estão a agricultura de precisão, automação de processos, inteligência artificial no campo e sustentabilidade.

Os visitantes poderão conferir de perto inovações como drones para monitoramento de lavouras, máquinas agrícolas autônomas e soluções para a gestão eficiente de recursos naturais. Empresas renomadas apresentarão suas tecnologias, mostrando como o avanço tecnológico pode aumentar a produtividade, reduzir custos e minimizar os impactos ambientais.

“A feira é uma oportunidade única para profissionais do setor se atualizarem sobre as novidades e trocarem experiências. É um momento de aprendizado e também de fechar negócios importantes”, destaca André Walker, presidente da Feira.

A expectativa é de que a Feira atraia um grande público incluindo produtores rurais, estudantes, investidores, pesquisadores e todas as pessoas que queiram conhecer o que uma feira de agroindústria pode oferecer. A entrada será gratuita e contará também com um diversificado espaço gastronômico que possibilitará passar bons momentos degustando diferentes sabores.

A GoiásBusiness Show é realizada pelo Instituto Agrovida e tem o apoio da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, ACIAG, SEAPA, APROSOJA, CODAP e Governo do Estado de Goiás.