Bem-vindo à mina de Attarat, localizada ao sul de Amã, a capital da Jordânia. É aqui que acontece a mágica. Utilizando uma rocha especial chamada xisto betuminoso, a Attarat Mining Company consegue extrair óleo e convertê-lo em energia. A usina de 470 megawatts, situada nas proximidades, é o coração desse processo, gerando energia suficiente para abastecer 15% de todo o país.

A operação é digna de um filme de ficção científica. Máquinas enormes, como os carregadores Komatsu WA900, escavam as pedras do solo e as levam para um triturador primário. O material triturado é então transportado para a usina, onde é queimado para gerar energia. A eficiência é chave: as pedras precisam ser misturadas e trituradas uniformemente para garantir uma queima consistente e maximizar a produção de energia.

Reduz a dependência da Jordânia de combustíveis fósseis importados

Um dos maiores desafios dessa operação é a variação na quantidade de óleo presente nas pedras. Para lidar com isso, os trabalhadores extraem xisto betuminoso de diferentes partes da mina e misturam tudo antes de enviar para a usina. Além disso, devido ao calor extremo do verão na Jordânia, todas as máquinas são equipadas com sistemas de resfriamento adicionais para evitar superaquecimento.

Essa iniciativa não só garante energia para um milhão de pessoas, mas também reduz a dependência da Jordânia de combustíveis fósseis importados. A mineração de xisto betuminoso é um exemplo brilhante de como a inovação e a tecnologia podem transformar recursos locais em soluções sustentáveis para problemas energéticos globais.

A Jordânia, com a Attarat Mining Company na liderança, mostra ao mundo que até mesmo pedras podem se tornar uma fonte valiosa de energia. Esta abordagem não só é engenhosa, mas também crucial para um futuro mais sustentável e independente energeticamente.

A Attarat Mining Company é a força motriz por trás dessa transformação energética na Jordânia. Com um foco claro em inovação e sustentabilidade, a empresa se destacou como líder no setor de mineração de xisto betuminoso. Eles não apenas implementaram tecnologias avançadas para a extração e processamento, mas também se comprometeram com práticas ambientais responsáveis, garantindo que a operação tenha o menor impacto ambiental possível.

