Caiado garante que o Rio Vermelho, na Cidade de Goiás, será totalmente despoluído

O acordo para a despoluição completa do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, foi celebrado nesta segunda-feira, 22, pelo governador Ronaldo Caiado como uma das mais importantes assinaturas da noite de transferência da capital de Goiânia para o município vilaboense. “Essa ação envolve um investimento significativo para descontaminar 100% do rio e de seus afluentes”, disse o governador.

O acordo foi assinado entre secretarias do Governo de Goiás, a Saneago e a Prefeitura da cidade de Goiás. A secretária Andréa Vulcanis, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), destacou que o trabalho começa nesta terça-feira (23/07). “Amanhã mesmo iniciaremos os trabalhos, que envolvem treinamento e capacitação de pessoal, medição da qualidade da água, entre diversas outras ações”, explicou.

O projeto, intitulado “Cidade de Goiás 300 anos: Preservação do Rio Vermelho”, faz alusão ao aniversário da antiga capital goiana, celebrado no dia 25 de julho. A transferência da capital, realizada nesta segunda-feira (22/07), foi motivada pelo aniversário da cidade.

Dentre as ações previstas para a Semad estão o monitoramento da qualidade da água, recuperação de nascentes e áreas degradadas, manejo e destinação de resíduos sólidos, bem como a construção de um ecoponto na cidade de Goiás. O acordo possui 42 meses de validade.

Além do monitoramento da água, a Semad promoverá um curso sobre reciclagem e valoração de resíduos domiciliares para moradores da cidade, um curso de capacitação sobre a destinação final ambientalmente correta de resíduos orgânicos domiciliares utilizando a técnica de compostagem, e adquirirá lixeiras de rua para a separação de resíduos secos e orgânicos.

Está previsto o desenvolvimento de um projeto-piloto voltado para a conservação do solo e da água com imagens de drone, cercamento de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de reserva legal, recuperação de cobertura vegetal e regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de imóveis da região.

Por fim, a pasta estadual elaborará o inventário de emissões do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), realizará a compensação dessas emissões e entregará ao município um britador para facilitar a gestão de resíduos sólidos.