Novas mudanças: “Lei do farol” nas estradas recebe alterações;

Antes de pegar a estrada, é essencial conhecer as regras atualizadas sobre o uso de faróis durante o dia. É um detalhe que, embora pequeno, pode evitar contratempos como multas e contribuir significativamente para a sua segurança e de outros motoristas nas estradas.

O uso de faróis em rodovias sofreu alterações importantes com a lei promulgada em abril de 2021 (Lei 14.071/2020), chamada informalmente de “Lei do Farol”. Essas mudanças ainda geram dúvidas em muitos condutores que planejam viagens por estradas brasileiras.

Por que é importante entender a nova regulamentação dos faróis nas rodovias?

Compreender a atual legislação é crucial para evitar multas e aumentar a visibilidade na estrada, diminuindo as chances de acidentes. Principalmente em feriados, quando o fluxo nas estradas é maior, seguir as normas é parte essencial de um deslocamento seguro.

Quando é obrigatório o uso de faróis baixos nas estradas?

De acordo com a nova regulamentação, o uso de faróis baixos durante o dia agora se aplica apenas às rodovias de pista simples que estão fora de perímetros urbanos. Isso significa que em rodovias duplicadas e bem delimitadas, como a Dutra ou a Bandeirantes, o uso dos faróis baixos durante o dia não é mais necessário.

Quais veículos estão dispensados do uso de faróis durante o dia?

Veículos mais modernos equipados com luz de condução diurna, conhecida também como DRL (Daytime Running Light), estão dispensados de usar faróis baixos durante o dia em rodovias de pista simples. No entanto, o uso de faróis durante a noite permanece obrigatório para todos os veículos em qualquer situação.

Atenção: É importante lembrar que a não utilização dos faróis quando obrigatórios caracteriza infração média, passível de multa de R$ 130,16 e acúmulo de 4 pontos na CNH do motorista.

Por fim, mesmo não sendo mais uma exigência legal em diversas situações, manter os faróis baixos acesos durante a viagem pode ser uma prática segura. Esta ação melhora a visibilidade do seu veículo para outros condutores, especialmente em condições climáticas adversas ou durante o anoitecer e amanhecer.

Multa por não usar faróis quando necessário – R$ 130,16

Pontuação na CNH – 4 pontos

Vantagens de uso voluntário dos faróis – aumenta a visibilidade e segurança

Lembre-se sempre de verificar se os faróis estão regulados corretamente para evitar que ofusquem a visão de quem vem no sentido contrário. Segurança nas estradas começa com pequenas atitudes que fazem grande diferença.

