Ford volta ao Brasil de forma triunfal com aumento de mais de 100% dos funcionários

Escrito por Alisson Ficher

Ford volta ao Brasil com força total, duplicando seu número de funcionários e apostando alto em tecnologia e inovação.

Em um movimento inesperado, a Ford retorna ao Brasil, trazendo um incremento significativo de 128% em seu quadro de funcionários e ampliando seus investimentos em tecnologia e inovação.

A gigante automobilística americana, que havia encerrado suas operações de produção no Brasil em 2021, ressurge agora com força total, apostando no país como um hub de desenvolvimento tecnológico.

Reforço no centro de pesquisas em Camaçari: um polo de inovação global

A estratégia da Ford para essa nova fase inclui a ampliação de seu centro de pesquisas em Camaçari, na Bahia. Segundo o site Antagonista, o número de profissionais saltou de 700 para 1.600, entre engenheiros e pesquisadores, posicionando o centro como uma referência global no desenvolvimento de software e sistemas automotivos.

De acordo com o portal citado, a empresa revelou que o centro já desenvolveu três novos motores que estão sendo utilizados em diversas plataformas da Ford ao redor do mundo.

Por que o Brasil? Incentivos e mão de obra qualificada atraem investimentos

A escolha do Brasil como o principal polo de desenvolvimento tecnológico da Ford não é por acaso. Segundo especialistas, a combinação de mão de obra qualificada e criativa com incentivos governamentais robustos, como o recente Programa Mover, aprovado pelo Senado, cria um ambiente altamente favorável para o setor automotivo.

Esse programa amplia os benefícios fiscais para empresas que investem em tecnologias sustentáveis, atraindo ainda mais investimentos para o país.

Foco em veículos de maior porte e carros autônomos: a nova estratégia da montadora

A Ford mudou sua estratégia e agora está concentrada no desenvolvimento e importação de veículos de maior porte, como picapes, SUVs e veículos comerciais leves. Essa abordagem já trouxe resultados positivos, com um aumento de 40% nas vendas em 2023, comparado ao ano anterior.

Além disso, a empresa continua avançando em suas pesquisas de veículos autônomos no centro de provas em Tatuí, São Paulo, evidenciando seu compromisso com as tecnologias do futuro.

Saída da Ford do Brasil: um duro golpe em 2021

Quando a Ford anunciou o encerramento de suas operações de produção no Brasil em 2021, a notícia causou um grande impacto no mercado automotivo e na economia do país. A decisão resultou na perda de cerca de 5.000 empregos diretos e afetou milhares de outros postos de trabalho indiretos.

As fábricas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE) foram fechadas, marcando o fim de uma era para a produção local.

Outros investimentos no Brasil: Airbus fortalece presença com produção de helicópteros

Não é apenas a Ford que está apostando no Brasil. A Airbus, gigante global da aeronáutica, também tem expandido suas operações no país, com a produção de helicópteros em Itajubá, Minas Gerais.

Segundo fontes da indústria, muitas das inovações desenvolvidas no Brasil são incorporadas aos produtos vendidos mundialmente pela Airbus, demonstrando a capacidade e a qualidade da engenharia brasileira.

Nesse sentido, constata-se que as ações da Ford e da Airbus são exemplos de como o Brasil está se firmando como um polo atraente para investimentos em tecnologia e engenharia. Esses investimentos estão mudando o cenário industrial do país e promovendo o desenvolvimento econômico através da inovação.

A retomada das atividades intensas da Ford no Brasil marca uma nova era não apenas para a empresa, mas para todo o setor automotivo brasileiro, que vê nesses investimentos uma chance de renovar suas forças e perspectivas econômicas favoráveis para o futuro.

Fonte: Click Petróleo e Gás