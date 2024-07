MFG Agropecuária bate recorde e prevê terminar o ano com 350 mil cabeças abatidas

Com seis confinamentos espalhados pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, a MFG Agropecuária apresenta recorde de lotação neste primeiro giro de confinamento, que iniciou em maio, junho e segue até o final de julho. Cerca de 95% da capacidade estática – calculada em 140 mil animais – já está ocupada, devendo atingir a totalidade no decorrer dos próximos dias.

O mesmo é esperado para o segundo, em agosto, setembro e outubro, e outro meio giro que ocorrerá em novembro e dezembro. A expectativa é chegar ao final de 2024 com 350 mil cabeças abatidas, em 2,5 giros, o maior volume já registrado pela empresa nos seus 17 anos. Embora o abate de fêmeas continue pressionando as cotações do boi gordo, o mercado está favorável para a atividade de engorda.

“No momento, presenciamos uma boa estabilidade dos custos de produção do boi gordo, principalmente em relação às commodities mais utilizadas na dieta do gado. Há uma boa oferta de algodão e milho no mercado”, avalia Vagner Lopes, gerente de Confinamento e responsável por toda operação da MFG Agropecuária. O preço do grão carro-chefe da nutrição animal, o milho, por exemplo, está em queda há mais de um ano, sendo cotado, em média, a R$ 50,00 a saca.

Segundo o gerente de Confinamento da MFG Agropecuária, o momento é oportuno para iniciar a reposição do rebanho e ainda preparar terreno para a tão aguardada virada do ciclo pecuário. “Para o pecuarista repor bezerros, obviamente, ele terá de aliviar as pastagens enviando a boiada mais pesada para terminação no confinamento”, explica Vagner Lopes.

Aliás, mais do que nunca, esse manejo será necessário para enfrentar a seca, pois, nas principais regiões produtoras do país, ou ela chegou mais cedo ou espera-se que seja mais prolongada. “O segundo semestre também será movimentado para os confinamentos porque o pecuarista passou a apostar mais nesta ferramenta, vendendo seus animais ou sendo parceiro da MFG. Além de usá-la para diminuir a taxa de lotação da pastagem ou fazer a troca de estoque, o produtor pode travar o preço de venda no mercado futuro e, assim, garantir uma margem de lucro satisfatória”, afirma Vagner Lopes.

Premiações de carcaça – Além de contemplar a trava de preço na B3, as parcerias de engorda da MFG Agropecuária dão acesso a um pacote de premiações por qualidade de carne. Seriam elas “Boi Europa”, cronologia de animais até quatro dentes e um prêmio concedido ao engordar os animais nos cochos da empresa, além dos programas específicos do estado do Mato Grosso do Sul (Carne Orgânica do Pantanal e Novilho Precoce MS).

Virada do ciclo pecuário – No primeiro semestre deste ano, o abate de fêmeas continuou pressionando as cotações do boi gordo. De acordo com dados do IBGE, nos três primeiros meses, o aumento foi de 28,2%, em comparação ao mesmo período do ano passado, enquanto os machos apresentaram crescimento de 21,7%, culminando numa média geral de 24,6%. O reflexo disso foi um recuo de 13% na cotação do boi gordo desde janeiro, mas, por outro lado, o preço do bezerro arrefeceu apenas 1,2% no mesmo período.

“Quando o preço do bezerro começa a se firmar um pouco, também se inicia a diminuição da pressão da oferta de fêmeas. Consequentemente, há margem para que o abate de matrizes diminua ao longo do ano e também do primeiro semestre de 2025, gerando um cenário mais firme para o boi gordo”, conclui Hyberville Neto, analista de mercado da HN Agro convidado pela MFG para uma série de eventos pelo Brasil.