Miss Bumbum Larissa Sumpani e influenciadora Kerolay Chaves afirmam que foram impedidas de entrar em restaurante na Itália por trajes inapropriados

Pelas redes sociais, a Miss Bumbum Larissa Sumpani e a influenciadora Kerolay Chaves contaram que enfrentaram uma situação delicada durante a Eurotrip que estão fazendo. As amigas, que estão desfrutando de suas férias na Itália, foram barradas ao tentar entrar em um restaurante local, mesmo já tendo feito a reserva e estando tudo certo. O motivo? Ambas usavam biquínis muito pequenos, um tipo de traje que não estão acostumados a ver na Europa.

Segundo Larissa e Kerolay, tudo começou quando elas chegaram ao restaurante após um dia de praia. “Fizemos a reserva com antecedência e confirmamos nossa chegada. Estávamos animadas para experimentar a culinária local,” explicou Larissa. No entanto, ao chegarem, foram recebidas pelo dono do restaurante com um olhar desaprovador. “Ele nos olhou de cima a baixo e imediatamente disse que nossos trajes não eram apropriados para o estabelecimento,” acrescentou Kerolay.

Apesar de tentarem explicar que estavam de férias e que haviam vindo diretamente da praia, o dono manteve sua posição. “Ele não quis ouvir nossas explicações. Disse que não importava o motivo, que o restaurante tinha um código de vestimenta que devia ser respeitado,” relatou Larissa.

As influenciadoras ficaram surpresas e chateadas com a situação, especialmente porque viram outras mulheres dentro do restaurante usando biquínis. “Estávamos em pleno verão europeu, e um biquíni não deveria ser um problema. Dentro do estabelecimento havia diversas outras mulheres de biquíni. Achamos que, além do tamanho dos nossos biquínis, o fato de sermos brasileiras também pode ter influenciado a decisão do dono,” comentou Kerolay.

Elas acreditam que o incidente pode ter ocorrido por elas não entenderem muito bem a língua nativa e que o estereótipo de brasileiras com bastante curvas foi o que mais atrapalhou e levou a essa situação. “Sentimos que fomos julgadas não só pelo tamanho dos nossos biquínis, mas também pelo fato de sermos brasileiras e termos curvas que chamam muita atenção,” disse Larissa. “Isso é um caso claro de preconceito.”