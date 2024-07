Capa da Playboy publica resultados de teste anabólico

A influenciadora Ravena Hanniely, também comentou sobre a possibilidade dos atletas olímpicos mostrarem seus testes

A influenciadora Ravena Hanniely, capa da Playboy Dinamarca do mês de junho, foi eleita a musa das Olimpíadas pela revista. Recentemente, Ravena fez um teste de anabolizantes após receber acusações sobre o uso de substâncias para alcançar o suposto "corpo perfeito".

Diante das críticas recebidas no Instagram, Ravena se sentiu motivada a provar a veracidade do seu condicionamento físico. Em suas palavras, ela declarou: "Recebi muitas mensagens dizendo que meu corpo era 'bombado' e que isso só seria possível com o uso de substâncias. Resolvi provar o contrário."

Entre os comentários recebidos pela influencer, alguns se destacam, como: "Ninguém consegue um físico desses sem usar alguma coisa. É tudo mentira." e "Se ela fosse honesta, admitiria que usa substâncias. Esse corpo não é alcançável de forma natural."

Ao divulgar os resultados dos testes em seu Instagram, a influenciadora demonstrou que seu corpo é fruto de muito trabalho e dedicação, sem a ajuda de substâncias proibidas. "Quero mostrar que é possível alcançar seus objetivos com esforço e disciplina, sem recorrer a meios ilícitos", afirmou ela.

Além disso Ravena comentou que como musa das olimpíadas, acha interessante que atletas também publiquem seus testes anabólicos, "Nos últimos anos, dezenas de atletas olímpicos perderam suas medalhas devido ao uso de anabolizantes, então nada mais justo do que eles mostrarem que agora vai ser diferente". Finalizou.

