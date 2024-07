Desligada indústria de materiais recicláveis que furtava energia há 6 anos em Águas Lindas 

Goiânia, julho de 2024 – A Equatorial Goiás, acompanhada da Polícia Civil, realizou nesta terça-feira (16) uma ação contra furto de energia na cidade de Águas Lindas de Goiás, em que duas pessoas foram presas. Um dos casos foi em uma indústria de materiais recicláveis, onde técnicos constataram que o furto foi praticado por meio da instalação de dois transformadores de forma irregular.

Neste caso, o furto de energia foi descoberto durante uma análise interna da distribuidora, que averiguou que a situação acontecia há cerca de seis anos. O gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Goiás na região, Leandro Chaves de Melo, destaca que a companhia estima um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão. “O volume de energia furtado pela indústria de reciclagem foi de mais de 1 milhão de KWh. Isso seria suficiente para fornecer energia para cerca de 270 casas da cidade por todo esse tempo”, afirma o gerente.

Durante a operação, duas distribuidoras de bebidas também foram alvo dos policiais. “O cálculo estipulado da energia elétrica que deixou de ser faturada para a Equatorial Goiás é de quase R$ 70 mil, nas duas empresas. Importante destacar que operações como esta, inibem o furto de energia de forma pontual e contribuem para disciplina de mercado, mostrando que essa prática é crime, além de gerar risco para as pessoas”, afirma o executivo de recuperação de energia da Equatorial Goiás, Jean Carlos de Souza.

A Equatorial Goiás tem realizado ações constantes para combater o furto de energia. De janeiro a julho deste ano foram realizadas 144 operações, que resultaram na prisão de 81 pessoas. Em todo ano passado foram 106 prisões. Além de ser crime, com pena prevista de reclusão e multa, o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, prejudica diretamente a qualidade do fornecimento de energia e põe em risco a segurança da população, podendo causar graves acidentes, pincipalmente com as pessoas que manipulam a rede elétrica sem a capacitação adequada e os devidos cuidados. Essa prática ilícita pode resultar em acidentes graves, especialmente quando realizada por pessoas sem a devida capacitação e precaução ao manipular a rede elétrica.

Em todo ano passado, em fiscalizações realizadas pela Equatorial Goiás, quase 200 mil estabelecimentos e imóveis foram inspecionados e, em 35% dos casos, foi constatado furto de energia, ou seja, em 70 mil unidades consumidoras. A distribuidora utiliza medições inteligentes que contribuem para aumentar a assertividade das ações. Mais da metade das regularizações feitas pela concessionária em 2023 foram concentradas nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, Valparaíso, Luziânia, Itumbiara e Rio Verde. O volume de perdas não técnicas, que são causadas principalmente pelo furto de energia, foi de 628 Giga watt-hora, quantidade suficiente para fornecer energia para toda a cidade de Goiânia durante dois meses.

As ligações irregulares sobrecarregam a rede elétrica, aumentando o risco de curtos-circuitos que, por sua vez, podem causar interrupções no fornecimento de energia. Isso prejudica não apenas aqueles que realizam tais ligações, mas também os clientes regulares da companhia, comprometendo a qualidade do serviço prestado.

Apoio no combate ao furto de energia

Os clientes da Equatorial Goiás podem e devem ajudar a companhia no combate às fraudes e furtos de energia por meio de denúncias na Central de Atendimento da companhia – 0800 062 0196. Não é necessário se identificar.